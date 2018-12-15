當代藝術生力軍Erik Parker 詼諧塗鴉 批評人類現况

隨着當代藝術品在拍場上備受注目，不少畫廊和收藏家開始留意並發掘當代藝術新秀。生於德國、曾在國際級博物館多次舉辦展覽的Erik Parker，剛在香港完成回顧展。策展人說其作品以抽象手法批評人類現况，值得推介。

Erik Parker以壓克力顏料創作的當代畫作Got It Bad，於2013年的蘇富比紐約拍賣會中以11,250美元（約8.8萬港元）成交。至今年四月，他另一幅當代畫作Torn在佳士得網上拍賣以25,000美元（約19.5萬港元）成交。

雖然Erik Parker在拍場上只屬新秀級，成交價和大師級作品相差甚遠，但潛力不容忽視。自參加2000年由MoMa PS1美術館舉辦的首屆「Greater New York」展覽後，他在短時間內聲名大噪。其作品曾在美國奧德里奇當代藝術館及沃斯堡現代藝術博物館展出，並曾於Paul Kasmin、Honor Fraser和Galeria Javier Lopez & Fer Frances等多個國際畫廊舉行展覽。

「觀看Erik Parker的作品，像是見證一種自由式的視覺說唱，將政治、音樂、網絡模因（Internet Meme）、幻覺夢想、陰謀理論及各種次文化的象形符號，融合成一種當代文化的敘事手法。」最近邀請他來港辦展覽的策展人Lauren Every-Wortman說，Erik Parker的作品統統是他過去20年對人類的觀察和記錄。

Erik Parker作品風格大膽，以高飽和的色調、大膽的分層、扭曲而奇異的構圖描繪出超現實場景，創造一股強烈的精神力量。Lauren Every-Wortman說其作品引人入勝之處，是幽默地剖析和批評人類生活現况，例如千禧世代正面對變化多端的媒體生態、全球暖化及情緒等問題，便借他2015年一幅作品的名稱，把展覽命名為《Millennial's Dilemma——Y世代困境》。

超現實場景 創造強烈精神力量

Erik Parker說想透過作品，刺激在1980至2000年間出生的「Y世代」，反思在當今世代的生存意義。「我希望大家觀看我的畫作後，對世界和生活都有新發現。」他的作品沒有優美的海灘或安逸的湖光山色，他喜愛用迷幻的霓虹色彩繪畫樹木，並用誇張、超現實的手法繪畫生物，角色不乏怪獸及外星人，創造出一套獨特的詼諧視覺語言。雖然一般抽象畫不易看明白，但他用廣告、電影、街頭塗鴉等混合元素製造視覺衝擊，作品中便有類似《星球大戰》機械人R2-D2的角色粉墨登場。

靈感來自現世 較一般抽象畫易「入口」

Erik Parker在德國出生，年幼時隨父母移居美國得州，目前在紐約居住和工作。1990年代他曾跟隨藝術家Peter Saul在得克薩斯州大學奧斯汀分校學習，將時事、風景、當代文化和藝術融合到同一張畫布上。他喜愛具反叛精神的藝術家，如作品以粗獷、強烈暴力見稱的英國畫家培根（Francis Bacon）。按Lauren Every-Wortman分析，縱使Erik Parker以超現實手法創作，但因靈感來自現世，題材以回應社會議題為主，相信較一般抽象畫易「入口」。他又常在作品細節中暗藏信息，例如兒童被坦克炮口瞄準的圖案，充滿反戰意味。其風格在芸芸當代藝術新秀中頗突出，相信將來會在藝術史上佔一席位。

文：呂瑋宗

編輯：廖偉龍

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