旅遊情報：柬埔寨避世 4晚全包五千餘元

頌莎私人度假島嶼位於柬埔寨南岸的瓜隆群島，這裏共設有24間包括水上、叢林及海景型的豪華別墅，採用了回收木材和可持續材質建造，配以當地工匠手工製作的家具。兩間餐廳提供的有機食材，全取自度假村自家花園，而海鮮則由當地漁村供應，貫徹度假村環保和保育的宗旨。

度假村另提供各式體驗，包括可認識當地物種、棲息地和生態系統的島嶼遊獵行，其中「Sala Song Saa」頌莎學堂，可跟隨保育團隊走訪鄰近的村莊。

頌莎私人度假島嶼現推出「Stay4 Pay3」優惠套餐，2人入住計，最低由667.5美元起（約5300港元起），便已包括三餐丶迷你酒吧每天補充的特選酒類及無酒精飲品，另有豪華快艇接駁西哈努克港和頌莎私人度假島嶼，還有本地嚮導帶領參觀島嶼的陸地及海洋自然生態環境，又可免費使用水上活動設施、15分鐘的足部護理，以及每人每天3 件的衣物洗燙服務，是嚮往回歸大自然旅客的超值之選。如需預訂或查詢，可瀏覽頌莎網站（songsaa.com）。

另頌莎基金會早前宣布全新發展項目「頌莎自然保育區」（Song Saa Reserve）選址柬埔寨暹粒省，面積達35公頃的湖泊是核心特色，一系列可持續發展舉措覆蓋全面，包括教育中心、 太陽能農場和原生雨林的修復部分，詳情可瀏覽網頁(songsaareserve.com)。

文：Chung