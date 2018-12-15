飛索越過高山又越過谷 忠州扮忍者 一口氣飛半公里

飛天滑索（Zip-Line）是近年旅遊熱門活動，韓國忠州的飛天滑索，分成四段，最短一段160米，最長一段505米，又越過高山又越過谷，十足忍者小靈精。

忠州的飛天滑索分為四段，第一段長160米，讓參加者來一個熱身，體驗飛翔的感覺；第二段是要走過吊橋，由半空降落地面，別以為很容易，走在吊橋上，教練會在吊橋上不停跳動，令吊橋搖晃不停，增加刺激感；第三段再次起飛，這一趟是飛越208米的山谷；最後一段是長505米的索道。

如果你是第一次玩飛索，在第一段嚇得不敢睜開眼睛、不敢胡亂郁動，驚魂未定錯過了享受飛翔的時間。不用失望，還有兩次再飛的機會。飛過第一次後，就會發現飛索沒有離心力，其實不太驚嚇，在第三、四段就可以睜大雙眼，在半空中欣賞被群山包圍，享受越過高山越過谷的飛行體驗。

清州遊韓總統別墅青南台

忠清北道山明水秀，連韓國總統也將別墅選址在忠清北道，就可以想像得到，這裏湖光山色一定有其吸引之處。老實說，忠清北道公共交通不太方便，外國遊客不多，但每年招待過千萬本地旅客，周末假期很多韓國人選擇來這裏自駕遊。其中一個景點是位於清州的青南台，原本是韓國總統的「別墅」，每逢暑假或過時過節時，總統就與家人南下度假。青瓦台是位於首爾的韓國總統府，青南台的名字就是指南方青瓦台。

據導遊介紹，青南台四周被不同山峰環繞着，四方八面無法窺視，保安十分嚴密；自1983年建成後，內裏的一草一木一磚一瓦，一直與世隔絕。直至2003年，當時的總統盧武鉉兌現選舉承諾，將青南台開放給公眾。

青南台佔地約56萬坪，相等於九個維多利亞公園，當中有竹林步道、登山小徑、高爾夫球場、直升機場、養魚場；還有介紹韓國歷任總統的總統歷史文化館，以及保留上世紀裝修佈置、總統一家起居生活的主樓。喜歡大自然風景，還是愛看歷史，悉隨尊便。

入住傳統韓屋 遠離世俗煩囂

來到這裏，遠離煩囂城市，深入鄉郊，當然要體驗最地道的韓國生活。入住用黃土和松木建成韓屋，晨早有雞啼作鬧鐘，屋主把豐盛的早餐送到房間內，感覺媲美五星級大酒店。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1港元約兌143.5韓圜

機票：國泰航空香港來回首爾機票3027港元起（包括機場稅及附加費）

˙韓國觀光公社

網址：visitkorea.or.kr/cht/index.kto

˙徐有宿韓屋

收費：每晚150,000韓圜起(每間屋計)，包早餐，可住2至3人

地址：忠清北道忠州市蘇台面德穩里596（網址：seo8831.penbang.com）

˙忠州蘋果韓菓

地址：忠清北道忠州市龍觀洞282-1

電話：+82 043-853-3724

˙Zipline Chungju

www.ziplinechungju.co.kr

收費：30000韓圜

˙青南台

地址：忠清北道清州市上黨區文義面青南台街646

入場費：成人 5000韓圜、兒童/長者3000韓圜（網址：chnam.cb21.net）

文：鄭寶華

編輯：廖偉龍

電郵：travel@mingpao.com

■有片睇

http://video3.mingpao.com/201812/FEA20181212_01.mp4