法日交融生力軍 越級奪二星

【明報專訊】Écriture位於新建成商廈H Queen's頂層，本年中開業。同樣賣法國菜，卻因採用日本食材而展現出法日交融的特色，精緻賣相及令人驚喜的配搭，成為今年唯一越級摘下二星的餐廳。法國籍行政總廚Maxime Gilbert指出，日法兩地氣候、產物皆相近，加上日本食材優質，因此以日食入饌製成法式佳餚就再好不過。食材是否新鮮是一道菜的成敗關鍵，因此餐廳現時每日由日本入貨兩次，同時每周從法國入貨3至5次。
凡到過Écriture，總會被開放式廚房那一排從1904年至今的法國米芝蓮指南所震撼，如今餐廳獲二星殊榮，似乎書櫃上又可添多本別具意義的《米芝蓮指南香港澳門2019》。對於摘星，Maxime驚喜說：「我們當然希望可以名列榜內，但也只是想想而已，實在料不到會成真，更一舉摘下二星。除了興奮之外，同時感謝團隊這年來的努力。」Maxime相信「注重每一細節」是餐廳摘星的不二法門。餐廳晚市提供七道菜Library of Flavours嘗味餐單，當中的帶子、黑鮑魚及甜蝦等菜式令人眼前一亮。
■Écriture
地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓
查詢：2795 5996
註：七道菜Library of Flavours嘗味餐單，每位$1588，另設加一