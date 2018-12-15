法日交融生力軍 越級奪二星

凡到過Écriture，總會被開放式廚房那一排從1904年至今的法國米芝蓮指南所震撼，如今餐廳獲二星殊榮，似乎書櫃上又可添多本別具意義的《米芝蓮指南香港澳門2019》。對於摘星，Maxime驚喜說：「我們當然希望可以名列榜內，但也只是想想而已，實在料不到會成真，更一舉摘下二星。除了興奮之外，同時感謝團隊這年來的努力。」Maxime相信「注重每一細節」是餐廳摘星的不二法門。餐廳晚市提供七道菜Library of Flavours嘗味餐單，當中的帶子、黑鮑魚及甜蝦等菜式令人眼前一亮。

■Écriture

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓

查詢：2795 5996

註：七道菜Library of Flavours嘗味餐單，每位$1588，另設加一