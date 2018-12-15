三星猛將歸位 重「少」愛鮮

要摘下三星並不容易，為了維持食物品質，餐廳每星期共5天都有日本食材到貨，而法國食材則有4天空運到港，以保持食材新鮮。過去，法國菜在歐洲菜系中一直擔當領航角色，隨年月流轉，大家對法國菜的偏好亦有明顯轉變，「現在客人更注重傳統法國廚藝。而我則選擇用更健康的方式演繹菜式，少牛油少忌廉，同時注重食材的原味。希望客人能嘗到用傳統法式烹飪方法製作的新派法國菜」。Caprice設Carte Blanche菜單，由廚師發辦以當造新鮮食材入饌，法國多寶魚伴香烤芒果配北海道海膽汁就是其中之一。至於阿拉斯加蟹肉拌法國生蠔及海鮮啫喱配特級魚子醬，就是另一道招牌菜，靈感取自Guillaume兒時在海邊玩耍的回憶，入口充滿海水味。

■Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

查詢：3196 8888

註：另設加一