「在，還是不在」 哈姆雷特 時尚登場

今年，中國導演李六乙重排莎劇《哈姆雷特》，十一月底在北京上演，並將於二○一九年香港藝術節，與香港觀眾見面。

《哈姆雷特》講述一個復仇的故事，丹麥王子哈姆雷特為報叔叔殺父之仇，不惜裝瘋賣傻，終於揭發真相，卻也中毒死去。本次的中文新劇本由皇家莎士比亞劇團（下稱皇莎）的「莎劇舞台本翻譯計劃」委約，演員包括胡軍、濮存昕、盧芳及荊浩等。

劇組到英國受訓

既然是新製作，更需充足準備。今年三月，劇組去了英國。李六乙說起此行的收穫：「第一是看戲，看最新版本。對方演繹哈姆雷特時的理解和處理方式，是給我們的促進和參照。」雙方還討論重要文本段落、人物關係、戲劇場景，李六乙認為要發出自己的聲音，「我們是怎樣理解的，他們（皇莎）在過往的演出、歷史中又是怎樣理解的」。另外，莎劇工作坊根據中國演員的情况，結合戲的內容，提供了肢體、聲音的訓練。劇組也參觀了莎士比亞紀念館，了解戲劇的百年歷程。

李六乙：每次排練就是創造

時代在變，英國亦面臨着四百年後莎劇的現代化、當代化。莎劇不斷復排，每一次能創造什麼？李六乙說：「其實每次排練就是創造的過程，通過自己思考想像來嘗試。戲劇排練更多的還是一個即興的過程。源於前期演員的理解，共同的討論，戲劇人物之間的特定關係，對手演員所給予你的東西。」即興成為戲劇必需，使其變得鮮活。

難以定義莎士比亞哪一部作品最著名，《哈姆雷特》的文學性和戲劇性總是讓它榜上有名。面對挑戰，李六乙是愉悅的，「《哈姆雷特》對全世界的戲劇導演都是一個挑戰，挑戰本身帶來的就是創造和激情。首先要興奮，還需有很好的積累」。《哈姆雷特》之前，李六乙已經和皇莎合作了莎翁另一名作《李爾王》，《李爾王》的工作為《哈姆雷特》做了鋪墊，「有對莎士比亞歷史的研究，對歐洲文藝復興思想的研究，甚至更久遠，回到羅馬，回到希臘。除了歷史的積累，排《李爾王》，我參加了翻譯工作，深刻體會了語言的重要，從英文到中文、現代語言要解決的問題」。

翻譯語言更「當代化」

這一版本的《哈姆雷特》與原作有什麼不同？李六乙說：「我們遵循了原作，翻譯過程中是有一些改動，英文的內涵是不可以改變的，會保證文學性、戲劇性。語言會更當代化，更適合戲劇的演出，讓觀眾能夠聽懂意思。To be, or not to be這一句台詞，翻譯家朱生豪的版本是『生存還是毁滅』，我們翻譯成了『在，還是不在』。」

張叔平設計 服裝富東方色彩

戲劇的演出服裝有特別心思，李六乙早在最初交流時已經和服裝設計師張叔平達成了共識：「首先，應該是東方的，因為我們都是中國人，都來自東方，我們創造所有的意象都應該是東方的；而這種『東方』，又必須是當代的，是現代的、時尚的。」他希望戲中服裝能給觀眾一種超越時代、既東方又超越地域的觀感。「張叔平用他的色彩、款式，帶有現代繪畫藝術的方法，設計出具有東方色彩的衣服，具有與戲劇脗合的當代性和人文思想。」

說起香港，李六乙說：「最近二十年，幾乎每一年或隔一年，我就會來，每次都很放鬆。我覺得香港觀眾什麼都可以接受，去感知、去欣賞，哪怕有一些與他們的完全不一樣，甚至有很尖銳的衝突。這對舞台劇演出是一個很好的環境和土壤，我相信《哈姆雷特》香港觀眾也會喜歡。」

■哈姆雷特

日期：2019年3月7至9日

地點：香港文化中心大劇院

票價：$200至$320

查詢：www.hk.artsfestival.org/tc

文：彭月

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com