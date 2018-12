「在，還是不在」 哈姆雷特 時尚登場

【明報專訊】二○一六年,莎士比亞逝世四百周年的紀念晚會上,幾個扮演過哈姆雷特的著名英國演員為To be, or not to be: that is the question怎樣念才正宗「爭論不休」,最後英國王儲查理斯親自示範了這句經典台詞。如此橋段屬典型的英式幽默,同時說明了關於莎劇的討論數百年來從未止息。