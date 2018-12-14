沙發薯：美國「開放領養」 養娘不及生娘大

系列一共三集，首集Love Without Limits探討多配偶戀polyamory，Louis到被視為美國多配偶戀首都的Portland探訪。第二集Choosing Death則是有關安樂死／協助自殺。現今美國僅有六個州可以合法地結束生命，加州是其中一個；他到當地探訪將會結束生命的以及一些有意願卻不合資格的人。

兩集都發人深省，但兩個主題大家從不同媒體及報道已有不少認識，所以說不上令人大開眼界。系列第三集Take My Baby相信就會讓不少人看得目瞪口呆，重新思考很多基本的家庭倫理概念。

Take My Baby探討的是開放領養open adoption。傳統大家認知的領養過程，領養父母通常都是收養被棄養的孩子，當中的過程不會觸及孩子的親生母親，未來孩子也通常不會與其親生父母有任何接觸。開放領養則是正正相反，領養父母在孩子出生前就會與懷孕的親生母親有定期接觸，到孩子出生後，領養父母就正式接手，帶孩子回家領養。

可保留孩子而不退津貼

點解放棄親生孩子？她們大都缺乏能力養大孩子，通常因為太年輕，或是因為她們有複雜背景，如犯罪或濫藥。將未出生的孩子託給收養人，母親由懷孕開始便接受領養父母每月供助。至於大約會賺到幾多錢，片中一受訪人直到產子為止，就收取大約一萬美元。

在傳統領養過程中，領養父母有主導權，可選擇收養哪一個兒童。相反，在開放領養中，懷孕母親則是整個過程的主導，除了由她們自行決定孩子要給哪一對父母領養外，她們更受法律保護，隨時可因後悔中止過程；就算孩子出生後，他們還有一個月期限可改變主意。如果她們決定中止過程，她們不用將已收取的生活津貼給回領養父母。因此不乏有人存心欺騙，只想賺取額外收入，最終不會放棄孩子。紀錄片中的Ari及Amy一家人就連續被兩個不同的女人欺騙，兩次都未能成功領養。

開放領養的過程極不簡單，通常雙方都承受極大心理壓力。當中最複雜，最引人思考一點，是不少領養父母原來都會讓他們的領養孩子與親生母親重聚。像紀錄片中的Joanne，她除了讓她兩個領養兒子與生母見面外，更會定期舉行家庭聚會，邀請兩孩子生母參與。對十歲領養孩子Isaiah來說，雖然他最初從沒見過生母，但他就是覺得自己與親生母親有一種自然的關連；他視自己有兩個母親，亦明白她生母Trina當年缺乏能力養他，讓他被領養只是想他成長在更好的環境。

「生娘不及養娘大」此俗語，似乎不盡適合時宜，需要重新審視。時代科技走得極快，我們還是要好好跟着走才可。

文：陳Damon（chandamon.com）