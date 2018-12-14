南生圍看雀仔危機紀錄片 「有種電影」深耕土地未來

坐在農田中央，訪問生活館幾個成員，他們有些拍紀錄片，有些從事藝術創作。「半農半讀」專攻文化研究的周思中，介紹農田種着混合農作物，包括番茄、甘筍、沙律菜、椰菜、蘿蔔、黃芽白等，朝氣勃勃得來不易。生活館成立八年，最初位於石崗菜園村，不時擺菜檔賣菜及舉行體驗工作坊，外界有人批評他們自找辛酸，有人幻想該處一片烏托邦。其實本地農業至全球化問題千絲萬縷，他們因而創立電影節，以開闊討論。周思中形容自己是「喜歡讀書的農夫」，說起電影節初衷﹕「我們想種菜，想一直有得種，都要有人想吃這些菜，兩件事聯繫起來就好。不如讓一些不是日日吃有機菜的人，來看電影，例如請不同友好的農友、廚師弄點食物或演奏音樂，將大家gel（凝）在一起吧！」

耕田自己攞嚟衰？

「在香港種田，你不能把自己類比成印度自殺率極高的農民群體。我們不是很慘，算餓不死，亦很多人說我們自己攞嚟衰，有班不上。但耕田是好事，為何不看看可以如何發展呢？」周思中續道。開幕放映Look & See：A Portrait of Wendell Berry（二○一六），同日邀請《四分之三的香港》的台灣作者劉克襄分享。Wendell Berry是美國著名農業運動行動者，現已年過八十。他生於農夫世家，曾於大學任教，亦為詩人。上世紀六十年代他與妻子回到肯塔基州，買下一塊田地開始耕種。他提倡土地道德，實行平衡自然農業，例如用馬匹拖拉犁。學者背景同時驅使他持續撰寫評論文章，更被稱為「先知」。早在七十年代他已寫書講述可持續耕種的實踐，要求支援小型農場，建立社區經濟。二○○九年他提出五十年農業法案，建議政府以長時間土地策略及借貸，改善土壤侵蝕、水污染等問題。「農夫不止一個很受害的面向。」周思中說。

看清食物背後代價

「說真的，我們一直對美國農業印象都不太好，例如單一耕作、用大型機器等。其實他們有一班小農，過去三幾十年來，面臨的狀况跟第三世界農民無分別。他們看着農機、貨車價錢一直升，但賣煙草的價錢可能比三十年前更便宜。那就只好種更多更多，不斷負債還債。」周思中解釋影片反映美國一班被忽略的小農，面對農業工業化時處境艱難。其中一個肯塔基州農夫決定放棄煙草種植，嘗試「轉行」種出菜園。不過，作品非敘事式地講述Wendell Berry生平，表達手法較為詩意。Wendell Berry本人為影片旁白，導演訪問他的妻子、女兒、小農，嘗試串連其關心議題，流露個人情感。宣傳片亦引用其詩作A Timbered Choir，字裏行間控訴資本主義社會弊端，世界愈來愈冷漠，只為追求效率。周思中卻認為影片不甚悲觀，反而為他增添力量：「好似翻鬆一些泥土，找找希望在哪呢，有什麼位可『走盞』！」

Every place had been displaced, every love

unloved, every vow unsworn, every word unmeant

to make way for the passage of the crowd

——A Timbered Choir

相對之下，美國著名紀錄片Food Inc.（二○○八）則「血淋淋」得多。當食物包裝整齊地排在超市，消費者很難回溯來源，或認知當中蘊含多少不公。Food Inc.探究美國生產食物過程的不友善狀况，今年其實是作品十周年，電影節特意邀請影評人家明分享有關暗黑食物紀錄片題目。另一生活館成員勞麗麗說，內裏講述牛本應吃草，但因改為大量玉米飼養，體內埃舍利希氏大腸桿菌無法消解，一個小童吃了這些牛肉漢堡扒感染致命，令她印象深刻。她指出雖然不盡是受影片影響，但近年盡力改變飲食習慣﹕「我有自覺不去連鎖快餐店，但很難保證絕對不去連鎖店。其實我頗喜歡這戲中文譯名《美味代價》，因為我們用各種代價，去換來美味。甚至坦白說很多不是美味的，多只是糖分油分填補一些心靈弱點。即是如提倡慢食的Alice Waters說，『便宜又快捷，代價就是個人健康及環境』。」

社區場次 遍地開花

拉近距離——始終為電影節重要目標。因此電影節在港九新界不同地點放映，方便各區居民。希望親親大自然的觀眾可往上水「鄉土學社」場次，另有場次設於石硤尾、土瓜灣、灣仔等市區。今年生活館更首次在元朗南生圍「有記士多」放映The Messenger（二○一五）。此處周末會聚集不少觀鳥愛好者歇腳，士多對出則是老闆打理的魚塘，外圍樹林更見鸕鶿出沒。香港觀鳥會早年與士多合作，設立「魚塘教育園地」，擺放展板及不定期舉辦導賞活動。所以，放映The Messenger合適不過。本片追拍世界各地鳴禽數量下降原因，跟隨生態學家走在農地、雪地、城市，攝下雀鳥拍翼美麗一面，卻面對愈多愈多危機。勞麗麗說﹕「回看香港，大生圍有鸕鶿；塱原有禾花雀、鵐類、鶺鴒欣賞。有農地、魚塘才可保育野生雀鳥，然而過去這些地方都有趕雀，甚至殺雀行為，以保護魚獲或農作物、打獵、進食等。當中很複雜，可以反思人、食糧、環境關係。」

「我們希望城鄉共生，鄉郊的保留不比發展城市的價值低，希望大家還要多點時間讓鄉郊深耕細作，而不是只每一次因議題火熱或政策推行才去關心，那才可醞釀一個有同理心的群體社會。」勞麗麗說。一部電影或不能變天，卻是點點增加理解，生活館希望可以擴充有關農業的論述、組織和實踐形式。他們精選推介Gracie's Backyard（二○一七），講述有機會是地球緯度最高的永續自然法（Permaculture）農場，成功維持生計，更吸引人去實習。

對於生活館，周思中坦言：「借用友好『社運電影節』的口號——感受、思考、行動，希望有更多人跟我們了解鄉郊是什麼，討論期望鄉郊應是如何。」

■「第四屆生活館有種電影節」

日期：2018年12月22日至明年1月12日

查詢：www.facebook.com/swgffff

（每場或於不同地點放映，後設座談或導賞活動）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com