職場教室：Jumpy CV的問題

就以上問題，讀者有以下回應：「好多舊思維嘅『腦細』同HR白癡到一個點，以為做得耐叫好！其實做得耐嗰班九成係一間公司嘅毒瘤，搞到啲好員工做一陣唔對路要走！」坦白講，我們的確以員工是否做得長每一份工，去判斷求職者是否有耐性及決心做好工作，可以信賴付託。因為以前不管什麼工種工作，都是要靠時間累積經驗人脈。所以如果好似走馬燈，份工做一陣就走，根本打不穩基礎上不了手。對jumpy求職者避之則吉，怕中伏白費心機，反正大把求職者等工做，當然會左揀右揀。但今時今日還抱着公司請人佔上風這種思維，除了講句沒有與時並進，還要加句賠了夫人又折兵。只嘆有料有見識見地的老闆和HR，為數太少。

反省轉工原因找新出路

言歸正傳，回答你的問題。以你的情况來看，jumpy CV其實不是最大問題，問題是究竟你每一次轉工為的是什麼？有沒有好好反思反省，從每一份不成功的工作中汲取教訓？做人還是做事出問題？是工種抑或崗位的問題？如果每一次都因為有眼無珠，你的判斷力就很有問題。或者你一開始，就有錯誤的期望？不斷轉來轉去，還是原地踏步，而不是作嘗試搵興趣找新出路，你只是重蹈覆轍逃避面對現實。這樣的話，無論如何，你走不出自製的死胡同。

公司文化不同 不應比較

大公司架構臃腫複雜冗員多，小公司人少一樣是非多，總之搵份好工談何容易？外國人上司都有衰人，香港人上司都有好人，人夾人緣，不可以一竹篙打一船人。題外話，不少老闆都向我大吐苦水，說請個認真做事的員工下屬甚艱難，真正各有各難。

其實不管什麼國籍，是上司或下屬也好，每間公司的文化，本來就不一樣。對不一樣的性格和處事作風，就要用不一樣的方法態度應付，所以不必更不應作比較。要記住自己的身分角色，就配合什麼方法處理演繹。難聽點講句，又不是被槍指頭逼住要做的，不管什麼理由等錢開飯為勢所迫也好，都要記住永遠是自己的選擇，怨不得任何人。我說的怨，不是說你埋怨，而是心態。仔細想想，就如食中餐用筷子食西餐用刀叉，一開始肯定會有不習慣，但如果認定是麻煩，即使眼前是米芝蓮三星的美食，都不會覺得是享受！

慢慢咀嚼，好好消化，換個角度調整心態，你會看到不一樣的世界。

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏