自選工作時間、地點、衣著 會計界巨頭 彈性上班增效率

「這是舊思維！」羅兵咸永道會計師事務所（PwC）亞太及大中華區主席趙柏基接受《明報》獨家專訪時說。

作為全球四大會計師行之一的PwC，將於2019年2月開始，在香港、內地及澳門正式全面落實「靈活工作」制度，讓三地超過1.7萬名員工自選工作時間、地點、衣著，成為「四大」中首例。入行30多年的趙柏基眼見業界變遷，他表示：「今天已不再是打卡的年代，愈打卡，愈多問題。」

早上11時許，會計師T剛在灣仔見完客，他走進附近咖啡館，邊喝着nutty黑啡，邊專心地用手提電腦處理工作。他打算今天就待在這裏，以省掉往返公司的通勤時間。T的同事C，昨晚核數至深夜，於是她今早決定睡得飽滿才起牀，先跑步，午飯後再回公司。以上兩名會計師的工作模式，很可能會是羅兵咸永道會計師事務所（PwC）員工日後其中的工作模式。

全球擁有超過25萬名員工的PwC，單在香港已有超過4000名員工。英國羅兵咸永道於今年8月全面落實彈性工作制度。PwC亞太及大中華區主席趙柏基（Raymund）是企業全球網絡領導團隊的5名核心成員之一，一年前他決定拍板在香港、內地及澳門落實籌備「靈活工作」制度，讓過萬名員工自由決定工作時間、地點、衣著，並提供不同形式的勞工合約予員工選擇。

員工work-life balance 滿足工作運作

「現在每人都拿着智能電話，幾乎廿四小時都可以找到你。以前沒（手提）電話，一離開公司就找不到同事，現在每人要做的事其實多了許多，一個WhatsApp，工作已經來了，所以彈性很重要。」Raymund說。

科技幾乎滲透每個人生活的每分每秒，令生活與工作的界線愈來愈模糊。追求理想生活是人的天性，因此有人另闢蹊徑：斜槓族（Slash）、數碼游牧民族（Digital Nomads）、零工經濟（gig economy）等應運而生。驟眼看來，選擇像是多了，但科技明裏暗裏都在改變人的生活時，我們應思考的是未來工作模式，究竟可以怎麼樣？

PwC每年有客戶和員工意見調查，Raymund表示管理層聽得最多是要求工作上有彈性，不止員工，客戶亦如此要求，他說有客戶認為雙方會面毋須再穿「老西」；亦有客戶偏好使用電子通訊軟件溝通，以省掉安排會議室的麻煩。「因為環境已改變。在調查中，我們發現很明顯『彈性』是未來工作趨勢，全世界都如此，好一致。」在PwC 2017 Workforce of the Future調查報告中，訪問了1萬名不同國家及年齡層的人士，他們表示工作彈性是求職擇業的主因之一；而Vodafone 2016年一項大型調查亦指出，75%實行彈性工作制度的公司中，有83％的企業表示生產力增加。

但一般人認為，傳統專業像會計這行業，工作模式一向較死板，實行彈性工作制度可行嗎？Raymund說出盲點：「這行做客戶服務，彈性一直存在。每逢1至4月最忙，大家不計日夜瞓身去做，這是彈性、專業。同一邏輯，如果能讓員工work-life balance，同時滿足工作運作，為何不可？其實大家不用同一時間回公司，有人早些有人遲些，這更合理，更有生產力。」他又解釋很多人誤會會計從業員要死釘在辦公室查數核數，其實他們也經常外出見客，工作地點及時間本來就不固定，故與彈性工作制度並沒有牴觸。

事前「砌靚」時間表 團隊要交帶

現時有部分企業採取彈性工作安排，但大多只屬「有限彈性」，例如每兩周有一天讓員工在家工作，或逢周五半天工作，又或由個別部門主管決定工作模式等，但如PwC般，正式全面落實的則不多。Raymund解釋，落實制度能帶來透明度，「如果很多人都在非正式地做同一件事，就會不一致、不清晰，大家會覺得『究竟呢樣嘢畀唔畀㗎？』，對員工也不好。把它制定成政策，團隊就能更好地溝通」。

他認為要有效執行彈性工作制度，首要在於彼此能有效溝通，說穿了即是大家都願意「交帶」，彼此才可百分百信任 。為評估成效，公司在落實制度前開展了先導計劃，讓部分員工率先試行。經理Michael及其12人團隊先試行了彈性工作一個月，他認為不論個人還是團隊，都要有部署和計劃，才能善用新工作模式。過往每周會議佔了Michael大部分時間，於是他嘗試這樣安排：「盡量把所有會議安排在周一至周三，周四五則預留彈性給自己。事前計劃好，才能『砌靚』時間表。」

Michael曾在加拿大的會計師行工作，制度比現時更自由，但因公司沒有指引，同事又沒有意識預早交帶，反而添亂，例如回到公司，才知悉合作的同事不上班，需臨時重新安排手上工作。他認為落實制度，能讓團隊溝通更多，「現正處於建立習慣的階段，一開始會有人不慣事事交代，亦曾發生不知同事去了哪裏的情况，但慢慢同事會知道，其實他要跟大家說一聲」。現在Michael每逢周三召開團隊會議，大家有什麼安排，哪天不在，都要預早在會議上交代，「例如有同事逢周三上跳舞班，那大家就早點完結工作日。其實無規則的，靠大家自律。願意打個電話，或者主動WhatsApp已很好」。

相比Michael，在管理諮詢團隊工作的Siobhan，私人辦公時間佔多，她說：「如果我需要空間沉思，想解決一些問題，就會到咖啡室，反而更有效率。」此外，她每周三也會提早下班健身，同事間亦早有共識，「大家都知道我下午不在，有急事就早些找我，或待翌日再談」。

資歷深或難適應 公司培訓支援

至於推行新制度的挑戰，Raymund稱在於改變部分管理層思維，「特別是資歷較深的同事，習慣一大早就要看到下屬在公司，但趨勢不會變，你只能接受並改變，如果你落後，就變得脫節」。他表示要讓員工適應新制度，公司亦需要給予支援。彈性工作制度涉及使用不同電子溝通軟件，例如許多大公司均有採用，用以記錄團隊工作日程的team calendar，「大概念有了，在執行上有些人需要幫忙，就要支援他們，例如怎用team calendar？這可能要培訓，但並非難事」。

始終，「彈性」 由個人界定。訪問中Michael和Siobhan分享了很重要的一點，彈性制度下，仍有同事選擇朝九晚六穩定上下班。制度的關鍵是讓大家能夠「選擇」，否則又是本末倒置。生活是有選擇的，工作亦是。

文：歐慧兒

編輯：梁小玲

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