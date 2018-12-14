人生改進課程非人人啱 精神脆弱隨時傷「心」

參加人生改進課程，人生會否變得美好？答案可能人人不同，但有臨牀心理學家質疑某些課程的內容和方法，也認為這類課程並非人人適宜報讀。

藉情境代入 了解他人想法

「人生改進課程」（或稱人生課程）源自美國，1990年代開始在香港出現，坊間有不同機構營辦。根據不同的參加者所述，課程通常分為三階段，第一階段是發掘所長、認識自己；第二階段是激發潛能，突破自我；第三階段是展示領導才能，達成目標和夢想。課堂上一般都有情境代入環節，例如要求學員易地而處，了解對方的想法，從而體諒別人，或透過代入故事情節後作出選擇。

有曾參加某個人生改進課程的學員透露，「其中一個較深刻的環節，是在漆黑的房間閉起眼睛，導師播放一段背景聲效，模擬大家在一艘快要沉沒的船上，而救生艇只能坐幾個人。導師要他們反思，自己有沒有資格坐上救生艇，然後即場互相投票，最後沒能坐上的，都聲淚俱下地交託『臨終』的說話，藉此自我反省，例如自己有什麼特質以致獲得／不獲得別人投票，如同照鏡一樣反映自己的人生」。

先貶低自尊 再灌輸新信念

香港心理學會會長、註冊臨牀心理學家張傳義指出這類課程的導師質素良莠不齊，對待學員的態度也有分別。參加了由另一機構舉辦的人生改進課程的學員透露，課堂上分享個人經歷或真情剖白時，導師不止一次當眾責罵學員。「導師就像揭開學員日常的保護罩，令人無法逃避問題。導師會即時給意見或追問，也會質疑你的想法或做法。導師要求學員表達內心真我，有些人會在分享過程中失聲痛哭。過程猶如逐步打開你的內心世界，之後再透過另一些環節重建『自我』。」

香港心理學會註冊臨牀心理學家鮑偉豪表示，「大部分人生改進課程用到類似洗腦（Brainwashing）手法。洗腦以往常用於軍隊之中，例如控制戰俘睡覺、吃飯、上廁所，或其他人類基本需要，令戰俘失去身分認同，然後向其灌輸新的行為和信念。這一類人生改進課程的手法十分相近，有些導師會貶低學員自尊，然後再鼓勵學員，並教導他們透過做一些事情改變自己」。

■處理不當 或誘發情緒問題

人生改進課程學費由數千至數萬元不等，有些人修讀過後，認為帶來正面影響，但未能長時間維持；有些則引起急性情緒問題，情緒低落，鬱鬱不歡。

個案一：很快打回原形

女學員欲了解家人何以沉迷人生改進課程，上畢課程後，他們的性格由火爆變得溫馴，受家人極力推介下她也報讀。她認為課程期間及畢業後的半年，仍會記起課堂上的得着，持正面態度看事情，而且對家人付出更多的愛，但之後便忘記，家人的性格亦打回原形。

個案二：後悔「突破自我」

有女士因男友出軌而情緒低落，希望藉課程來尋回自我。課堂其中一部分內容要求學員跳出舒適圈，突破自我，女學員因一時衝動及受學員們「鼓勵」，連續數天到蘭桂坊夜蒲，與陌生男子發生關係；事後後悔不已，一度企圖輕生，需要尋求精神科醫生和心理學家協助。

■不快經歷被翻開 不懂調節心態

心理學家認為，這類課程存在一些問題。

1、心靈脆弱易挫敗

張傳義表示：「學員們與導師短時間內密集式相處，彼此建立緊密關係，探索人生過程互相扶持，感覺像共渡難關的好伙伴。有些課程導師會利用這些人際關係向學員施壓，例如學員需要找新人參加，未達標的會被逼迫，遭人用傷害的說話打擊自尊和人格。一些情感脆弱的人，容易感到挫敗，引起情緒問題。」

張傳義接觸過不少個案，因曾參加這類課程而誘發精神問題或加劇情緒病。「一個精神及心理健康的人，在課堂上遭受的挑戰、壓力和打擊，或許承受得住；但精神或情緒較脆弱的，如患抑鬱焦慮、性格容易緊張、自我價值低，或不懂自我保護的人，接觸這類課程就容易出問題，他們在課程中受壓或將過去不快的經歷翻開後，無法自動整理修補。」

2、暗示引導不專業

有不專業的導師說了具暗示的說話，或會影響學員的想法。有病人向張傳義透露，課堂上導師要求他們回想以前、小時候的經歷。「例如經常不開心或對男人反感，是否小時候曾被親人侵犯過？有些人或會相信導師的話，將暗示植入腦中。」

針對這類範疇，具專業資格的心理學家了解一個人時，通常不會使用引導問法，張傳義解釋，「例如會改問：這種不開心感覺，跟以前的記憶有沒有相似的地方？令你想起什麼事情？讓病人自己去想，而且讓他們選擇透露多少」。

3、「突破」欠審慎考慮

有些人參加課程後，加深對自己的了解，跳出舒適圈，張傳義認為未嘗不是好事，問題在於使用什麼方法。他說：「有病人和女友準備結婚，但上完這些課程後突然音信全無，出走流浪數月；回來後打算迎娶女友，但對方已不願意。課程營造一種情緒高漲氣氛，灌輸『I can do it, you can do it』信息，使人一鼓作氣去做突破自我的事。但由於未經審慎考慮，有些人事後或會後悔。」

鮑偉豪補充：「沒有研究顯示，一個人做一些大膽或突破自我的行為，會從而增加自信。一個保守的人穿得性感，或害羞的人在街上大叫來突破自我，不會因此建立自信心，做這些突破行為只是一剎那的勇氣，並非因為對自己有信心。」

4、效果短暫難維持

有學員認為，課程使她以較正面的角度看事情，但維持短時間後便打回原形。張傳義形容，「好比打樁，如果根基不穩固，一個浪打過來便容易倒下。正式的心理治療，不會在一刻間去改變你，而是將你的新想法、新改變，透過一些方法協助你應用於生活中，成為日常一部分，建構過程需要較長時間」。

5、導師資歷成疑

心理學家或社工等具專業資格人士，也會舉辦與自我探索、自我成長相關的課程，張傳義表示他們會遵守兩件事，一、阻止學員做一些引起嚴重後果的事情；二、課程中或會觸碰到學員的傷心事，導師有能力處理並會跟進。然而，現時坊間的人生改進課程，導師未必受過專業訓練或持有認可資歷。某些導師更只是參加過一些人生改進課程，再受同一公司培訓後便成為課程導師。

每個人回想自己的挫折，可能觸碰到傷痛處。張傳義說：「我們永遠不會知道那種痛有多嚴重，如果不小心處理，會引致嚴重後果。情况猶如不懂做手術的人替病人做手術，傷口沒有縫針而受細菌感染和發炎。」

■留意導師背景 情緒困擾即中止

張傳義認為課程內容可能對某些人有正面作用，但不建議情緒不穩、心靈脆弱的人報讀。若為了治療心理或情緒問題而參加這類課程，隨時誘發更大的情緒問題，「要知道，傷口可以一瞬間造成，但醫治就要很長時間」。

報讀注意：

1、正受情緒困擾或患情緒病的人不宜隨便報讀。

2、不要視人生改進課程為心理治療的課程。

3、留意導師背景，若相關課程由臨牀心理學家、教育心理學家、輔導心理學家，或資深社工、精神專科醫生舉辦，較有信心保證。

4、若課堂過程令你受情緒困擾，或誘發情緒病復發，應考慮中止上課，並尋求專業人士協助。

■今期專家

◆張傳義博士（香港心理學會會長、註冊臨牀心理學家）

◆鮑偉豪博士（香港心理學會註冊臨牀心理學家）

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com