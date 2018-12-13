鋒芒乍露﹕我也是煮飯達人

親口做評判 高雄米勝越光米

我們只好死心，乖乖地把自己變成專家，用心試完一口白飯後，喝一口水漱漱口，再品嘗另一種。我們大多數人的評級跟評審差不多，都是「高雄147」品種獲最高分，其次是「高雄139」；反而價錢最貴、最有名氣的「越光」米，排行第四！Rice tasting之前，我們跟米王用個半小時學煮白飯，先從洗米開始。有人撇嘴，心想洗米幾十年，哪用體驗！誰知第一位朋友洗米不到幾秒，便被米王指正，要求雙手搓洗白米。眾人好奇大增，連珠發問：「不是說白米有營養，不用洗得太乾淨嗎？」米王笑說：「白米的蛋白質愈高，口感便愈差。洗得徹底一點，就是要洗走多一點蛋白質，改善口感。」

他補充一句，頓解疑團：「吃白米必須有口感，倘若要有營養，當吃糙米。」洗米已是這般大道理和講究，下一步是「泡浸」，用水浸半小時，釋放米裏面的澱粉質，讓每粒米的每個部位能均衡受熱。等待期間，米王述說他三代人如何經營種米和加工事業，十幾年前與鄉民凝聚起來，申請認證，逐步推廣池上米。半小時過去，米王按掣煮飯，約需時二十分鐘。飯煲「跳掣」至「保暖」時，還不能打開煲蓋，需讓白飯留在煲裏「燜」半小時。

繼續等待期間，米王解釋加工和質檢的每一樣科學計算，不只是耕種時「粒粒皆辛苦」，還有之後的加工及碾米過程，配上個半小時的煮飯，每一關都是學問，送入口的白飯殊不簡單。燜飯完畢，還須用飯匙打鬆飯粒，由上往煲底翻鬆，以免飯粒結塊。還有最後一步「放冷」，在煲上鋪上乾淨毛巾十分鐘，將水蒸氣吸乾，香噴噴的白飯終於完成！

回港後，我回憶當日如何成為米王的「入室弟子」及「煮飯達人」，還有許多令人動容的池上故事，無論在自己家裏，還是別人的家，我都會無私地傳授煮飯武功給各人家裏的「姐姐」。心度遊還帶來一個「副作用」——令人嘴刁。去過老撾體驗朋友Sam的精品咖啡種植及加工過程後，我只喝手冲咖啡；去過希臘住進當地人George家族的橄欖園，並學會如何分辨最高級別的初榨橄欖油後，我從此接受不了外面吃到「一口油味」的橄欖油，只能吃George提煉給自己家族的橄欖油；去過台灣池上後，感到在外吃飯，不如回家吃「煙韌」的高雄147白飯。

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）