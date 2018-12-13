Mrs. in Germany﹕又到聖誕

【明報專訊】自懂事以來，聖誕節已經是我最喜歡的節日，除了期待收到聖誕禮物外，我這個「沙田友」在小時候通常在12月會比較多機會「出城」，因為爸爸媽媽每年都會帶我們到尖沙嘴海港城或尖東看聖誕燈飾和吃大餐。聖誕節對於童年的我而言，是屬於我和爸爸媽媽及兩個哥哥一同擁有的，相比過農曆年時所有親戚聚頭，感覺雖然更熱鬧，可以𢭃利市穿新衣服，但卻沒有比聖誕節更窩心。
到踏入青春期，我的聖誕節是屬於朋友的，一起開party，一起唱K；拍拖以後的聖誕節，更加沒有空間把家人融入這個節日當中。直到結婚後移居德國並有了自己的小孩，不同的地域和身分，令我重新認識聖誕節，學會珍惜與家人相處時光。
外國人的聖誕節就好像我們中國人過農曆新年一樣，平安夜及聖誕節是留給家人的，大家會一同去教會，吃大餐，聊聊天，唱歌跳舞；雖然我們在德國沒有親戚，但都會約會一些非德國人的朋友及其家庭一同慶祝，共度普天同慶的聖誕節。
在不同主題聖誕市集 喝一杯熱蜂蜜紅酒
一般德國家庭在聖誕節前需要準備很多食物和裝飾，迎接一連串的家庭慶祝聚會，所以在聖誕數星期前他們便開始準備物資，在中世紀晚期開始德國便掀起了聖誕市集，在為期一個月的市集來購買聖誕食物及裝飾，並設有攤位遊戲，傳統歌舞表演及熟食市場，一應俱全。聖誕市場的發源地是德國及奧地利這兩個德語系國家，隨着中世紀時十字軍東征，這項傳統被日耳曼民族流傳各地，後來亦發展到歐洲其他國家也會有的一種商業盛典。
在德國不同的城市會有不同主題的聖誕市集，從攤位設計到服裝，也有不同的特色。有些聖誕市集更有獨特的食物出售，通常在較小城市的市集會較容易尋寶，尤其是特色毛皮披肩，復古印花地氈及根據中世紀修道院廚師食譜做的特色食物，以彰顯其城市的獨特文化。聖誕市集通常在大會堂，市議會或大教堂外的空地舉行，這些富有宗教及政治意義的聚集地，在寒冷的12月被熱鬧的聖誕市集暖化。
我很喜歡逛聖誕市集，就好比農曆新年前行香港維多利亞公園的年宵市場一樣，大部分人面上都掛住喜悅的笑容，期待佳節的來臨。如果在聖誕市集走到累了冷了餓了，我喜歡喝一杯熱的蜂蜜紅酒（Glühwein），每一個聖誕市集也有屬於自己的手做熱紅酒陶杯，在點選紅酒時需要給付大約2至4歐元訂金，歸還酒杯時同時退回訂金；如果你喜歡，亦可放棄訂金把酒杯帶回家做紀念，這款熱蜂蜜紅酒亦有無酒精版本，不能錯過。至於食物方面，我最喜歡在聖誕市集吃德國地道咖喱腸、烤豬肉包，豆子湯及炸薯餅，吃飽後帶小孩子去玩機動遊戲，看看燈飾及街頭表演，好像重返了我小時候的12月，與家人一同感受歡騰的聖誕氣氛。
文：豆媽