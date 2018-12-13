Mrs. in Germany﹕又到聖誕

到踏入青春期，我的聖誕節是屬於朋友的，一起開party，一起唱K；拍拖以後的聖誕節，更加沒有空間把家人融入這個節日當中。直到結婚後移居德國並有了自己的小孩，不同的地域和身分，令我重新認識聖誕節，學會珍惜與家人相處時光。

外國人的聖誕節就好像我們中國人過農曆新年一樣，平安夜及聖誕節是留給家人的，大家會一同去教會，吃大餐，聊聊天，唱歌跳舞；雖然我們在德國沒有親戚，但都會約會一些非德國人的朋友及其家庭一同慶祝，共度普天同慶的聖誕節。

在不同主題聖誕市集 喝一杯熱蜂蜜紅酒

一般德國家庭在聖誕節前需要準備很多食物和裝飾，迎接一連串的家庭慶祝聚會，所以在聖誕數星期前他們便開始準備物資，在中世紀晚期開始德國便掀起了聖誕市集，在為期一個月的市集來購買聖誕食物及裝飾，並設有攤位遊戲，傳統歌舞表演及熟食市場，一應俱全。聖誕市場的發源地是德國及奧地利這兩個德語系國家，隨着中世紀時十字軍東征，這項傳統被日耳曼民族流傳各地，後來亦發展到歐洲其他國家也會有的一種商業盛典。

在德國不同的城市會有不同主題的聖誕市集，從攤位設計到服裝，也有不同的特色。有些聖誕市集更有獨特的食物出售，通常在較小城市的市集會較容易尋寶，尤其是特色毛皮披肩，復古印花地氈及根據中世紀修道院廚師食譜做的特色食物，以彰顯其城市的獨特文化。聖誕市集通常在大會堂，市議會或大教堂外的空地舉行，這些富有宗教及政治意義的聚集地，在寒冷的12月被熱鬧的聖誕市集暖化。

我很喜歡逛聖誕市集，就好比農曆新年前行香港維多利亞公園的年宵市場一樣，大部分人面上都掛住喜悅的笑容，期待佳節的來臨。如果在聖誕市集走到累了冷了餓了，我喜歡喝一杯熱的蜂蜜紅酒（Glühwein），每一個聖誕市集也有屬於自己的手做熱紅酒陶杯，在點選紅酒時需要給付大約2至4歐元訂金，歸還酒杯時同時退回訂金；如果你喜歡，亦可放棄訂金把酒杯帶回家做紀念，這款熱蜂蜜紅酒亦有無酒精版本，不能錯過。至於食物方面，我最喜歡在聖誕市集吃德國地道咖喱腸、烤豬肉包，豆子湯及炸薯餅，吃飽後帶小孩子去玩機動遊戲，看看燈飾及街頭表演，好像重返了我小時候的12月，與家人一同感受歡騰的聖誕氣氛。

文：豆媽