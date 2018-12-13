Double F﹕宇宙尚年輕

太空漫遊共有四部曲，除世人熟知的2001外，尚有2010、2061同3001，在千年故事中，拉開狀闊的想像。克拉克對科學熱愛，他的科幻小說幾乎也是預示錄，無論他很早就預言的衛星通訊、人類於1969年登月，還是人工智能會因矛盾設計而出錯。

機器的信息是否一種意識？

《2001：太空漫遊》就以機器人的出錯推進了故事的發生。機器人HAL肩負太空人不知道的任務，本意為服務人類而出現的機器需要欺瞞人類，因不懂處理這種矛盾，機器人開始出現錯誤，並大開殺戒。男主角Bowman逃出生天後，因想知道真相來到木星，被吸進古老的黑石碑，然後變為沒有身體的信息般的存在，這在後來的三部小說中，他又與另一位博士、及HAL的信息結合為一。

克拉克腦洞大開，什麼是生命？機器的信息是否一種意識？四本太空漫遊也斜述了一種我們現時未必可以理解的存在。小說裏的黑石碑是宇宙中更高級的存在，留在不同星級上教化低級生物知識，黑石碑的主人透過Bowman警告人類不要登上木衛二，最後人類抵不住好奇心仍是往木衛二去了（多像禁果的限制令），這主宰因此想毁掉人類，人類面對此無法知其存在形式的高級文明，選擇了將千年來累積的電腦病毒發放出去，竟錯有錯着破壞了這種不明存在生命的信息排列……

克拉克深信宇宙有序

克拉克的幻想並未離開他深信的——宇宙有序。各種秩序的組合是未解之謎，他窮一生讚歎其美麗，甚或並不因此而執著於自己永遠無法知道宇宙間的一切奧秘。他晚年居於斯里蘭卡，潛入東方的宗教與海洋繼續理解宇宙，萬法同樣歸宗。他在談及未來的生命時有這樣一說：「他們會沐浴在萬物的夕照中嫉妒着我們人類，因為我們知道宇宙年輕時的樣子。」

克拉克並不看輕仍然蒙昧的我們，因為我們都在經歷宇宙，也因眾多未知，所以世界壯闊廣博。

克拉克是不是最好的科幻小說家？至少在他畢生摯友、另一科幻小說巨頭阿西莫夫（Isaac Asimov）口中應是，二人達成協議——阿西莫夫承認克拉克是最好的科幻小說作家，後者則作為回報，承認對方是最好的科普作家。

這兩個人以自己的高度為對方立論。

文：方太初

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