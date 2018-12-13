Double F﹕宇宙尚年輕

【明報專訊】大後日是科幻小說大師克拉克（Sir Arthur Charles Clarke）誕辰101周年，聽來陌生，若說是《2001：太空漫遊》的作者，應該就知道是誰了。近來他也多在華人世界被提起，因為中國科幻作家劉慈欣成了首個獲得克拉克想像力服務社會獎的華人，此獎霍金都拿過。
太空漫遊共有四部曲，除世人熟知的2001外，尚有2010、2061同3001，在千年故事中，拉開狀闊的想像。克拉克對科學熱愛，他的科幻小說幾乎也是預示錄，無論他很早就預言的衛星通訊、人類於1969年登月，還是人工智能會因矛盾設計而出錯。
機器的信息是否一種意識？
《2001：太空漫遊》就以機器人的出錯推進了故事的發生。機器人HAL肩負太空人不知道的任務，本意為服務人類而出現的機器需要欺瞞人類，因不懂處理這種矛盾，機器人開始出現錯誤，並大開殺戒。男主角Bowman逃出生天後，因想知道真相來到木星，被吸進古老的黑石碑，然後變為沒有身體的信息般的存在，這在後來的三部小說中，他又與另一位博士、及HAL的信息結合為一。
克拉克腦洞大開，什麼是生命？機器的信息是否一種意識？四本太空漫遊也斜述了一種我們現時未必可以理解的存在。小說裏的黑石碑是宇宙中更高級的存在，留在不同星級上教化低級生物知識，黑石碑的主人透過Bowman警告人類不要登上木衛二，最後人類抵不住好奇心仍是往木衛二去了（多像禁果的限制令），這主宰因此想毁掉人類，人類面對此無法知其存在形式的高級文明，選擇了將千年來累積的電腦病毒發放出去，竟錯有錯着破壞了這種不明存在生命的信息排列……
克拉克深信宇宙有序
克拉克的幻想並未離開他深信的——宇宙有序。各種秩序的組合是未解之謎，他窮一生讚歎其美麗，甚或並不因此而執著於自己永遠無法知道宇宙間的一切奧秘。他晚年居於斯里蘭卡，潛入東方的宗教與海洋繼續理解宇宙，萬法同樣歸宗。他在談及未來的生命時有這樣一說：「他們會沐浴在萬物的夕照中嫉妒着我們人類，因為我們知道宇宙年輕時的樣子。」
克拉克並不看輕仍然蒙昧的我們，因為我們都在經歷宇宙，也因眾多未知，所以世界壯闊廣博。
克拉克是不是最好的科幻小說家？至少在他畢生摯友、另一科幻小說巨頭阿西莫夫（Isaac Asimov）口中應是，二人達成協議——阿西莫夫承認克拉克是最好的科幻小說作家，後者則作為回報，承認對方是最好的科普作家。
這兩個人以自己的高度為對方立論。
文：方太初
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