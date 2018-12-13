潮人風水師 為傳統命理注入時尚活力

Profile﹕

Thierry

Thierry在加拿大Sheridan College修讀Applied Ilustration，其後跟隨風水大師周漢明學習風水。近年參與不少藝術創作，把風水和藝術二合為一。■

1. 你怎樣定義自己?

我是一個古靈精怪和愛探索不同事物之美的人。

2. 你怎樣形容自己的穿衣風格?

我喜歡funky、色彩繽紛的服裝。我覺得時裝是一個你怎樣去表達和看這個世界的渠道，所以我愛穿上鮮色或圖案的服裝，表達世界仍有開心和充滿生氣的一面。

3. 假如今天是你生命中的最後一天，你會穿什麼?

我會穿上感覺顏色鮮豔和波點圖案的服裝等，令朋友記得我是一個樂觀和快樂的人，歡送我走上人生中最後的一段路。

4. 什麼原因令你把時裝和風水結合?

從小到大我都熱愛藝術創作。當我學習風水和尋找自己的定位時，便想不如嘗試把我對兩者的熱忱結合，慢慢發展和定立自己在風水界的位置。

5. 你怎樣看時裝和風水的關係?

風水與世上萬物有無形的關係，但當中卻缺乏創意和美感。所以當我提議客人穿什麼顏色時，希望能夠為他們指點迷津，同時也能穿得時尚有型。

6. 如果你不做風水師，會選擇什麼職業?

時裝設計師或畫家。

7. 你人生遇過最大的挑戰?

如何定位自己在風水界的身分。因為不少人覺得風水師要穿得較傳統，便覺得我的衣著打扮不符合固有形象，間接覺得我的風水知識不足和不認真。

8. 你最怕人對你的誤解?

單憑外表覺得我是一個兇惡和膚淺的人。

9. 你最尊敬的女性?

Iris Apfel！一個已經97歲的老婆婆，但仍然看到她對時裝和造型的熱情。從她身上學到不論年齡、性別、膚色等都應該live life to the fullest。

10. 有什麼是被高估的?

社交媒體。社交媒體已經變得過於氾濫，令我們只沉醉在他人的虛擬世界而忘記了自己真正的需要。

文：Kris Chan

編輯/陳淑安

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