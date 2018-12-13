古羅馬墓園到挪亞方舟 無垠想像迸發跨時代設計

古羅馬墓園的早春騷

封閉的思想，往往是創意的最大阻力。Alessandro Michele總抱着想得出便去做的態度創作，百無禁忌的他，舉行2019早春系列時裝騷時，特意選址法國南部的著名古羅馬墓園The Alyscamps，把觀眾帶到古羅馬時期的法國，延伸「向法國文化致敬三部曲」的第二篇章。在這座墓園遺址中，可見基督教烈士的墓碑，還有大量古羅馬時代留下的石棺，Alessandro Michele更就地取材，趁夜幕降臨之際，沿着露天伸展台跑道，在地上點起一條火路，彷彿重現中古世紀信徒的朝聖之路，讓瀰漫在空氣中的陰森詭異氣氛與系列的神秘奇幻色彩融合。部分模特兒以憂傷寡婦的造型步出，頭披黑紗；或是化上歌德式妝容，拿着花束，像在向亡魂悼念般。

服飾設計方面，始終少不了Alessandro Michele筆下固有的Gucci元素，如顏色跳脫的花卉、動物印花圖案，以及復古情懷的百褶紗裙，熟悉而又百看不厭。把不同文化複製融匯，依然是Alessandro Michele的強項，系列中可見荷李活著名酒店Chateau Marmont字樣T恤、punk味濃烈的球體窩釘手挽袋，還有象徵古時代文明的貝殼造型首飾，細節跨越不同時代與空間。此外，Alessandro Michele特別向法國時裝界猛人致意，系列不單有香奈兒式的粗花呢外套，甚至有久違時裝圈的Christian Lacroix亮相其中——那些拜占庭風格的十字架配飾，正正啟發Christian Lacroix的經典高級訂造服設計，象徵愛與救贖。此外，亦有同樣具宗教意味的拉丁語「Memento mori」字句的設計（意指「勿忘你終有一死」），當大多數人對死亡有所忌諱，Alessandro Michele卻要透過時裝的表現手法，表達出他對死亡國度與死後世界的想像。

短片以聖經故事為藍本

另一邊廂，Alessandro Michele的御用時裝攝影師Glen Luchford（自Alessandro入主Gucci後兩人開始合作），就把同一系列的服飾，放到挪亞方舟上，他為系列炮製的短片，正以這聖經故事為藍本，講述人們（眾位穿Gucci的模特兒），為了讓陸上生物躲避洪水災難而合力製作巨型木舟，最終順利聯同多種野生動物，如老虎、大象、鴕鳥及馬等一同登上挪亞方舟。最後一幕，眾人與動物在船上仰望着茫茫大海，期盼洪水結束的畫面，寓意萬物平等、和諧共存，教人動容。在Glen Luchford的超現實主義鏡頭下，換個視角、轉換場地，透過時裝說故事。

查詢：Gucci 2234 7322

文：Vivian Lau

模特兒：Natasha M（Quest Model）

化妝及髮型：Chrisby Wong

編輯/蔡曉彤

美術/明報美術

電郵/lifestyle@mingpao.com