Brand Focus﹕手工眼鏡的藝術演繹

在她的眼中，眼鏡乃一種表達自我的藝術演繹。

貓眼形鏡框設計 突出五官輪廓

品牌的手工眼鏡喜愛採用24K金、白金、玫瑰金及鈦合金等尊貴物料製成，再飾以珍珠、綠寶石、人手鑲嵌水晶，甚至鑽石，散發華麗的感覺，將鏡框化為創作的畫布。Anna指出，她的靈感來自不同地方的遊歷：「我需要很寧靜的環境創作，在我的腦海中，會根據音樂、視覺上的畫面來做聯想。」仔細一看，品牌有不少款式都是貓眼形鏡框設計，到底Anna對貓眼是不是特別情有獨鍾？她笑說是的：「貓眼對我來說有種特別的魅力，輪廓上能令五官更突出，還有點性感的效果。」

如此高調誇張的眼鏡到底適合什麼類型的人士佩戴？「當然我們認為佩戴者的態度很重要，對生活的追求，有種想逃脫現實的想法，可能和我自己有點類似。但事實上我們有很多不同類型的顧客，年輕的日本人、某國家的公主、超級明星，甚至是家庭主婦！這種多元化的感覺讓我很高興，證明我的設計能適合不同界別的人士。」

文：Sammy

查詢：溥儀眼鏡 2631 1881