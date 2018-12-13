Eye On﹕絨毛柔軟纖細 穿一輩子的 Baby Cashmere

第一次自然脫落之羊絨纖維

先以一個小故事來介紹羊絨纖維的出處。在海拔3000米以上之內蒙古及周邊地區生長着一些山羊，只有這些小山羊於六個月到一歲期間，第一次自然脫落之羊絨纖維才能被稱為Baby Cashmere，罕有程度不言而喻。

要採集這些奢侈的天然原料，在每年六月天然披毛「蛻毛」的時期，技術嫻熟的牧民會透過特製的梳子輕柔地從小山羊採集內層柔軟纖細的絨毛，過程中他們需確保Capra Hircus小山羊不會遭受任何傷害，小心地保護牠們。

品牌說的故事當然動聽，但說到尾Baby Cashmere的價值，也需要在質感上體現出來。Baby Cashmere的纖維纖細且密度高，可以做到柔軟而又比普通羊絨的重量輕大約10%到15%；而在保暖程度方面，Baby Cashmere的保溫性能比普通羊絨高出3倍，比羊毛更高出8倍，數據勝於雄辯。

款式方面，設計用些經典剪裁，純色而不帶半點花紋，也是令人能穿一輩子的原因。品牌推出的Baby Cashmere單品，包括針織上衣、針織樽領上衣及針織長身外套，所有設計都十分簡潔，備有柔和的粉色系及經典黑白色，除適合不同場合，亦可配搭各種大衣，就算單獨穿著亦可瀟灑應付香港的冬季。

文：Sammy

編輯/陳淑安

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