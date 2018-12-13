自然物理信念出發 解開水晶美容迷思

歐美掀熱潮 名人紅星分享

近年大家對健康的關注度愈來愈高，使得自然療法、有機生活成為大趨勢，與大自然息息相關的水晶亦隨之引起關注，單以2017年計，Google 就「crystal healing」一字的搜尋升幅就高達40%。

水晶美容自古已經出現，傳說古埃及早就以水晶保持肌膚年輕、亮澤，不少荷李活的名人紅星在訪問及社交平台上都分享自己是水晶迷：國際天后Adele上台時會緊握水晶於掌心以穩定心神；碧咸夫婦在屋內會擺放粉紅水晶及電氣石，深信會為環境帶來正能量；名模Miranda Kerr 在冥想時使用粉紅水晶，又會利用粉紅水晶作身體按摩，她對粉紅水晶的熱愛甚至啟發她推出自家品牌Kora Organics，產品在製作過程中不時加入水晶成分，而且只能使用經過粉紅水晶過濾的水製作產品。事實上市面也愈來愈多以水晶作成分的美容產品，或以水晶、玉石製成的美容工具。

水晶迷相信大自然力量

精於星座、塔羅、測字及解夢的夢妮妲， 一直專注研習身、心、靈健康，深信大自然力量的她亦是水晶迷，十幾年前已接觸crystal healing，「當初認識crystal healing，是因為一次台灣修行時認識的老師。水晶結合了地球的水、泥土、風、火等各種元素，蘊含很多大自然的能量，我們認為水晶能與人體產生共振，活化人體的細胞活力等。日常生活之中，我常使用水晶造成的頌缽及天使音叉，帶領冥想，提升氣場，以聲音調整脈輪帶來療癒的效果；也會用水晶輔助冥想，緩解壓力，釋放情緒。」

來自法國的自然療法美容顧問Berenice Clerc則愛以水晶進行美容，結合平日保養過程，她認為：「天然的水晶能為肌膚及身體帶來不同的正面影響，平日我會利用經過赫茲譜儀測量過的純正水晶，輔以美顏油、面霜或清水作面部按摩，有助加速血液循環、淋巴排毒，減淡橙皮紋、浮腫的雙腿及雙頰。不同的水晶擁有不同的成效，如粉紅水晶有助紓緩敏感肌膚、次石墨則可以有助治癒暗瘡肌膚、白玉則用以按摩可減輕眼周的細紋及虎紋等。」

那麼在科學層面上，水晶是否真的擁有能量？香港中文大學物理系教授吳恒亮就指出：「所有物質只要溫度比『絕對零度』（absolute zero）高，就會出現內能（internal energy），溫度會令物體的內能轉化成電磁輻射（electromagnetic radiation）。電磁波的輻射光譜非常廣闊，而這些能量不一定肉眼能見，我們熟悉的有強度較高的X光、伽瑪射線，或能量較低的微波等。」

醫學應用天然礦石能量

換言之，所有物體都擁有能量，關鍵在於這些釋出的能量是否擁有治癒或美容功效？吳教授指出：「的而且確，有一些金屬元素是從礦物及岩石提煉出來，這些元素很常用被利用於醫學治療，特別是癌症。例如從瀝青鈾礦中提煉出來的鈾，擁有放射特性，可以消除增生的癌細胞，這類關於天然礦石能量用作醫學用途已有逾百年歷史，在醫學界中的應用已相當成熟。雖然市面上出售的水晶，同樣由礦物及玻璃構成，但目前尚未有任何強而有力的證據能直接證明水晶的療效。雖然每一顆石頭都擁有獨一無二的波動頻率，但其發出的能量強度是否有治療之效，或與身體互動時有正面的影響仍是未知之數。但這非全無可能，只是現階段超出了科學可以解釋的範圍。」

「安慰劑效應」不容忽視

在現階段，水晶可以和身體的能量場或脈輪進行互動來達到療效的說法未得到實質科學驗證，暫時也只停留於「信者恆信」的階段。在羅馬舉行的歐洲心理學大會，曾公開一份研究，就「能量水晶」做過擁有80名參加者的小型實驗，實驗前參加者先要填寫一份關於其對超自然現象相信程度的問卷，之後分成兩組手握孰真孰假的水晶作冥想。毫無懸念地相信超自然力量的參加者比不相信的更能感覺震動、熱力或瘙癢的感覺。

倫敦大學的心理學教授Christopher French認為這就證明，一切與水晶無關，而是關乎信念與信仰。Christopher French亦指出只要當事人相信療程有效，即使療程毫無價值，也能讓他們感到比較舒服，這樣的「安慰劑效應」力量不能忽視。

吳恒亮同樣持有類似觀點：「不少人都指佩戴或使用水晶後，有被治癒或改善情緒的感覺，我相信他們的感覺是誠實的。簡單地理解，擁有一顆漂亮的石頭，個人內心會感到開心，周圍的人也會讚美或發出艷羨的目光，這些反應都能帶來正向鼓勵。雖然這些晶石在科學的層面上未必有直接的治療效果，但『開心、正面』等副作用能為用家帶來好處。」

■Profile

◆夢妮妲（Cherry）

從事解夢、測字及塔羅諮詢，曾出版著作 《發你個夢》及《發你第2個夢》。

◆Berenice Clerc

來自法國的專業香薰治療師，現為法國品牌Officine Universell Buly的自然療法美容顧問，著有三本有關芳香療法及自然療法的美容書籍。深信糅合治療及養生精髓的芳香療法能平衡身心和諧，促進健康。

◆吳恒亮

香港中文大學物理系教授

查詢：Fancl 8223 2625 ； Kora Organics 5808 1362 ； Prismologie 2869 5816 ； Sandoval 2118 3388 ； Solaris Laboratories 2118 3652 ； Vital Juwel 2118 2288

文：Mike Lau

編輯：陳玥玲

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