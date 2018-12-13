The Buzz﹕獨有法式時尚風格 三十而立 優雅蛻變

踏入「30」這個關口，有人會覺得恐懼、困惑，不過對於「輕熟女」Paule Ka來說，就認為這歲數更為迷人。今年是Paule Ka的30周年紀念，品牌副行政總裁Alain Quillet早前遠道而來，趁出席香港站慶祝活動期間，跟我們大談三十而立的蛻變。「30歲是一個美麗的歲數，女生會隨着成長而變得更加成熟，但她們仍然年輕，依然可以嘗試不同的衣服與風格；對Paule Ka來說亦然，我們還有很多事情要做，2019春夏系列（30周年系列）正代表品牌的精神，玩味得來不失法式優雅，展示年輕世故的女生形象。」

簽名式鈕結及蝴蝶結設計

品牌在這個「30周年系列」，又怎樣描繪「三字頭」、「穿Paule Ka的女生」？「系列由品牌創辦人兼設計師Serge Cajfinger一手炮製，他回望自己在30歲時，對愛情、自由及生活樂趣的覺悟，並把情懷糅合到當中。他尤其嚮往當年在紐約的Studio 54，以及巴黎的Les Bains Douches這兩間俱樂部中度過的美好時光，見證着城市夜生活的黃金時代，他也為系列加入充滿節日氣氛的設計。」

另一方面，Serge Cajfinger亦沒有忘掉品牌獨有的法式優雅風格，「當中亦有品牌的經典設計，譬如具代表的小黑裙，有A字剪裁款式，也有性感透視款式；此外，透過剛柔並重、黑白對比的設計方法，為女生設計出適用於日與夜不同場合的服飾。另外，他亦注重細節部分，保留品牌簽名式的鈕結及蝴蝶結設計。」

Alain Quillet又會怎麼形容穿Paule Ka的女生？ 「她是一個活潑正面的女生，喜歡穿著精緻而舒適的衣服。她的衣著打扮與眾不同；性感而不低俗，熱情而不膚淺，她留意時尚得來，卻不會是個fashion victim。」他隨即舉出兩位公認懂得穿衣打扮的代表人物，「英國劍橋公爵夫人Kate Middleton與Amal Clooney（荷李活男星George Clooney的妻子），均曾穿著Paule Ka的服飾亮相公開場合，她們正好代表品牌年輕、聰慧與世故的形象。」

發展社交媒體 改造品牌網站

來自法國的Paule Ka，憑着獨有的法式時尚優雅形象，獲得世界各地的女生追捧，更在全球37個國家開設銷售點。品牌也特別以巡迴發表方式慶祝30周年紀念，Alain Quillet表示：「我們選擇在擁有品牌專門店的城市慶祝這次的周年紀念，先由巴黎起程，再從迪拜、慕尼黑來到香港，然後會陸續到全球的不同時尚城市，如東京、馬德里、洛杉磯及新加坡等，繼續展開連串的慶祝活動。」他補充：「我們希望與現有的客戶，以及合作伙伴共同慶祝，也藉此向新客戶與傳媒展示我們的精神，提升品牌的知名度。」除了慶祝品牌過去30年來的成長，Alain Quillet強調展望未來亦同樣重要，「我們將繼續努力將品牌的優雅世故風格傳承下去。作為一個現代的時尚品牌，我們具備高級訂做服的製衣精神。我們很想透過更年輕的方式，推動和呈現品牌背後的價值觀。至於在市場發展上，數碼發展會是重要的一環，我們將改造品牌的網站，並着手社交媒體，例如會跟穿著Paule Ka的成功女性緊密合作，展示品牌的精神與鮮明風格。」

文：Vivian Lau

統籌/John Wan

編輯/陳淑安

美術/明報美術

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查詢：Paule Ka 2868 0591