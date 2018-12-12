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2018年12月12日星期三
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Watch News﹕腕表配美酒的生活藝術
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科研有情﹕充電寶衝出香港
走入世外桃源賞碧玉 寶島最美溫泉藏台東
旅遊情報：寫新年願望 贏商務機票
鍾情黃線皮靴二十年 好鞋子伴走難忘時刻
製作過程：靴子的誕生
經典品牌
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【明報專訊】靴子是秋冬搭配衣服的「百搭之選」，除了Dr. Martens，不少外國品牌推出的經典靴子款式，同樣深受一眾男士歡迎。
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