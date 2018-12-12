鍾情黃線皮靴二十年 好鞋子伴走難忘時刻

蘇耀銘（阿銘）的band房位於觀塘工廈。數百呎的空間，平日是野佬五子排練聚會的「基地」。環境雖不算大，卻擺放多件專業樂器和音響器材。他帶着二十多吋的行李箱來到，一打開，裏面放了起碼十多雙Dr. Martens，除了最經典的，也不乏特別版和罕見款式。

回想當初接觸Dr. Martens，他說要從中學時期開始說起。當年品牌在港仍沒有發售，他姊姊有次從英國買了一雙回來，令他非常羨慕。後來品牌引入香港，他於是哀求媽媽買一雙黑色皮鞋給他。

返學避檢查 箱頭筆塗黑黃線

「那時很多同學都一起買來穿，你知道這條黃線是signature（標誌）來的，但中學有老師檢查，於是便會拿箱頭筆將線塗黑。最好笑的是我們還會數（鞋跟的）坑紋，每隔一陣又少一條，代表鞋跟慢慢在磨蝕，內心就會覺得很心痛。」提及當年種種稚事，他也忍俊不禁。

眼前這雙經典黑色1461，雖已非當年視之如寶的那雙，但對他而言依然別具意義。這些年來，每次鞋子破了、舊了，他仍堅持買雙同款的替換。他笑說，這不曉得是第四、還是第五雙了。

阿銘解釋，美觀固然重要，然而在他眼中，它更是一雙「多功能鞋子」：「對我來說，它同時是上學鞋和籃球鞋。你知道中學時期，每個男生都喜歡、任何時候也在打籃球，但不明為何當初能穿著這雙皮鞋打球，甚至『剷』籃。」

他憶起，當年一雙價錢大概港幣七百元，比現時大約便宜兩三百元。不過他指，價錢並非最重要的考慮，原因是鞋子耐穿，尤其英國製造的款式，質料上更勝一籌。從畢業後投身社會、到加入樂隊，多年來，他對Dr. Martens的熱愛絲毫不減。

「我今年三十七歲，從讀書開始便一直穿到現在，那你自己計算一下吧，哈哈！」記者屈指一算，轉眼間原來已經超過二十年。

不過，與其說是收藏，他更希望形容自己是一個用家。他家中和貨倉存放的近一百雙Dr. Martens，買回來後絕大部分都有穿過。他又笑言，不少年輕時買的款式，像紫色、亮粉紅色等，今天自己就「未必再carry到了」。說後一臉腼腆。

鞋子總是野佬「共通點」

皮鞋款式多樣，同時亦非常大眾化，因此大部分男士家中都會有雙傍身。「有時樂隊表演要夾dress code（統一服裝），我們野佬五個人全都古靈精怪，風格完全不同，但大家就說不如穿Dr. Martens吧。」穿衣搭配怎樣不同，鞋子卻總成為他們的「共通點」。

有人說，每個男人內心都是長不透的孩子，喜歡蒐集心頭好，模型、球鞋、領帶等各有所愛。物件固然有它吸引之處，但更重要的，還有背後跟物件相關的故事。阿銘說，不少鞋子都陪着他經歷人生中的難忘時刻，對他來說富有意義。

就如每年元旦舉行的叱咤頒獎禮，被歌手們視為樂壇盛事。他尚記得，野佬首次以組合身分奪獎，他跟隊友上台領獎，穿的正是Dr. Martens。看到鞋子，自然聯想起往日段段珍貴回憶，溫暖的熟悉感頓時湧上心頭。

記者指着他帶來的鞋子，一雙接一雙、問起關於它們的有趣故事。每每談起他的得意「戰利品」，阿銘總是露出率真笑容，滔滔不絕。他帶點含蓄地說，訪問平時做很多，但大多數跟音樂有關。若是個人受訪、訪問主題圍繞Dr. Martens，這真算是第一次。鏡頭前，有機會跟大眾分享自己喜歡的事物，那份滿足感大概非筆墨所能形容。

文：嚴智暘

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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