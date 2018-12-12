旅遊情報：寫新年願望 贏商務機票

土耳其航空為慶祝成立85周年和伊斯坦布爾新機場開幕，在港推出85 Years, Always In Style推廣活動，製作了一系列展現機組人員新制服的明信片之餘，於中環和金鐘的幾個以同一主題巡迴展出的廣告霓虹燈裝飾，也是這次活動的亮點。

現在，欣賞這些悅目燈飾之餘，年滿18歲的香港市民，只要拍下這些燈飾照片及上傳至Instagram，以及在上述明信片背面寫下別出心裁的新年願望（中英文均可），便有機會贏得機票大獎。土耳其航空會根據新年願望的風格和獨特性，評選出4名優勝者，每人可獲兩張由香港出發前往任何一個土耳其航空航線覆蓋的目的地的商務機票（活動受條款及細則約束，詳情刊明信片背面）。

參加辦法：

1）2019年1月3日或之前（以郵戳日期為準），將寫上新年願望及聯絡資料（姓名、電 郵及聯絡電話號碼）的指定明信片放入信封，信封面寫上「Turkish Airlines. Free Post No. 37 WCH」，並投入全港任何一個香港郵政的郵筒，毋須支付郵費；及

2）2019年1月3日或之前，於Instagram發布一篇關於土耳其航空在香港為「85 Years, Always In Style」活動所設置的廣告霓虹燈裝飾為主題的圖片帖子，並加上#AlwaysInStyle及#TurkishAirlines主題標籤

註：明信片可以在土耳其航空香港辦事處（灣仔分域街18號捷利中心1703室）索取，數量有限，送完即止。如有查詢，可電郵至HKGMEDIA@THY.COM

文：Chung