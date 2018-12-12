走入世外桃源賞碧玉 寶島最美溫泉藏台東

去台灣浸溫泉，大家可能只會聯想到台北市的陽明山、新北市的烏來、花蓮縣的瑞穗等，這些地方的溫泉設施雖然齊全，預算充足更可以歎得豪華。但要融入天然環境，始終不及野溪溫泉，可以零距離投入大自然世界。其實，台東縣有不少野溪溫泉，例如延平鄉的紅葉溫泉、金峰鄉的金峰溫泉，驅車即可到達，只是景色一般。海端鄉的栗松溫泉就截然不同，因為它隱藏於距離主要行車幹道2.4公里的深山之中，至今仍未開發，所以才能保留天然美景。

溫泉的入口處於台20號線南橫公路上約169公里處的雜貨店旁，去程的路主要以下坡為主，全程也是自然山徑及碎石路。到接近尾段，會有一條近乎垂直的下坡路至溪谷，再越過溪流後就到達栗松溫泉，回程時原路折返。路程雖然短，但由於路况崎嶇，建議行山裝備必須選擇抓地能力較強的鞋，同時多備一套衣服及鞋替換。

苔蘚藏鐘乳石 如置身桃源

駕車人士昔日可以直接開車到1公里下的農場，然後才進入登山入口。不過，由於現在已禁止行車，所以要拜訪栗松溫泉，首先就要走這段泥石路。進入登山口後，不用多久已經要拉着繩索下坡，走進樹林。樹林內有不少類似魚藤的樹木，樹幹猶如用多條麻繩扭結而成，非常特別。當沿着山徑直走至尾段，需要下降至溪谷，由於之前已有行山隊設置好繩索及梯，只小心拉緊着下降到溪谷，也不算太難行。

當抵達溪谷，還需涉水或沿着石壁突出的岩石及木條越過溪流。當看到栗松溫泉時，就明白為何它被稱為「全台最美的溫泉」，因為在溫泉旁的岩壁上，滿布七彩顏色。據悉，充滿礦物質的溫泉水流經岩壁時，長年累月下就結成了白色的鐘乳石柱，亦因為山谷中濕度很高及泉水溫熱，很適合苔蘚類植物生長，令白色的鐘乳石內藏滿了深淺不一的綠色，看起來十足一塊巨大玉塊，整個景象猶如處身在世外桃源之中，令人忍不住要衝進溫泉內泡浸。

栗松溫泉的泉水來自新武呂溪，屬於瀑布型溫泉，水溫約攝氏45至65度，酸鹼值約pH7，屬於弱鹼性的碳酸泉。人在溫泉之中，聽着瀑布水聲，再看看藍藍的天空，一時之間身體的疲累盡消，絕對不枉此行。

六口溫泉 浸腳煮蛋看結晶

栗松溫泉來回約需3至4小時，完成後如要返回台東，可順道前往距離栗松溫泉約30分鐘車程的六口溫泉，溫泉就在台20線南橫公路的184.5公里處，屬於碧山溫泉，水源來自新武呂溪流旁的鐘乳石岩洞。發現這個溫泉的是開闢南橫公路的工人，他們特別將溫泉水引入這6個穴內，好讓施工期間工人可以泡溫泉水紓緩疲勞，認真識歎。

六口溫泉特別將泉水分為6格，原來事出有因，它的出水口水溫高達攝氏90至95度，不適合直接泡浸雙腳，所以建造這個公眾溫泉，特別將溫泉水引入，讓水流慢慢通過這6個水穴，其中第1至3格水穴已用隔板密封起來，以免不知情的遊客燙傷雙腳；當泉水流至第4、5及6格，水溫就會下降至約攝氏60至75度，可以泡浸雙腳。

「池上鼎泰豐」嘗紫米湯包

去到池上鄉，不妨品嘗當地的紫米湯包，湯包的皮採用池上出產的紫米製成，雖然不算薄，但口感煙韌。內裏有很多湯汁，據說是老闆用豬皮、雞骨及雞腳等食材熬製出湯汁，冷凍凝結後再放進湯包內，所以蒸焗後包內有很多湯汁，非常美味，更被當地人稱之為「池上鼎泰豐」。

■山東小吃

地址：台東縣池上鄉中山路19號

■前往方法

栗松溫泉並沒有公共交通，選擇只有自駕遊、包車或參加當地行山團，溫泉的入口處位於南橫公路上約169公里處轉入雜貨店旁小路往登山口前進。由台東市開往關山方向走，沿着台9線一直往北，岔路接到台20線南橫公路繼續往前。從台東市區開車前往大約需要2小時，若從關山出發大約1個半小時。

開放時間：全年開放，枯水期（每年11月至翌年4月）是最適合前往的時段，其他月分較多雨。今次去探索栗松溫泉，參加了台灣「Tripbaa趣吧！」的行山團，有安全頭盔及助浮衣等配備，玩得更安全。

網址：www.tripbaa.com

距離：4.8公里（來回）

總攀升：約700米

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結

goo.gl/5E8mCN，或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

文：wongyim

編輯：林曉慧

電郵：lifestyle@mingpao.com