科研有情﹕充電寶衝出香港

「我的夢想就是將來我們三人可以一起搞生意。」Davis訴說他在日間的暑期工洞悉了一點做生意的奧妙，希望日後有機會與兩名好兄弟共同實踐。「我希望有機會和大家成立跨國企業。」數學尤其優異的Johnny提出做生意要懂得計算機會成本，把握時機衝出香港。Daniel補充說：「我的夢想就是你們說出剛才的夢想。」三人嘻哈大笑，並相約十年後一起努力至夢想成真，然後各自「吹喇叭」把飲料喝完。

中學畢業後，同學們各奔前程，惟每年春節的聚會也會說起兒時遊樂場的約定。去年初Daniel把辛苦經營十年的科技公司賣掉，為的是希望再闖人生高峰，剛巧Davis也結束了咖啡相關的生意，而特別的是Johnny的會計師樓也正尋求新發展，而去年春節團拜變成了三人的創業研討大會，重燃當年一起幹一番大事業的夢想。

正所謂「三人行必有我師」，而他們的「老師」就是互相信賴的投票制度，每次三人都將自己的想法重點，讓其他二人詳細分享；由選擇創業項目至揀選投資者，到發展海外市場，三人均以「不記名紙仔」寫出意見再投票。結果他們不約而同選擇了「共享充電寶」這個項目，更合拍地決定購買工廠，自行研發最合適的充電寶標準，由機身大小、租借流程，以至用戶體驗等皆一手包辦。

香港租機 日本歸還

今年三人夢想成真，創立的品牌ChargeSpot在香港舉辦全球發布會，破天荒推出「跨境租借充電寶」服務，首站是日本和香港對接，更獲得日本電視台報道，開創了「香港租機，日本歸還」的先河，同日與其他東南亞國家簽訂合作協議，並啟動B輪融資及集資4000萬美元（約3.12億港元），公司估值已達2億美元（約15.6億港元），三人兒時的夢想逐步實現。

「香港八十後好嘢！」Daniel情不自禁在發布會的舞台上說出來，其後Davis和Johnny三人同時接受海外及本地媒體訪問：「夢想並不是空談的，要用雙手創造出來。」Davis開腔說道。「要成功只有一雙手是不夠的，我們是多雙手一起創造。」Johnny回應。「只要有夢想，凡事可成真。」Daniel作了一句總結，三兄弟喜極而泣。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）