新品推介﹕「圓餅」左右搖調控聲量

為了提高音質，Beosound Edge設有主動式低音端口（Active Bass Port）功能，這功能主要是在低音喇叭輸出位置加入一個可動的活塞，當聲量細時，活塞會關上，減少低音管道的空間，減低低音輸出但可提高低音的細緻度；但當聲量提高時，活塞會打開提高低音效果以配合聲量。而為了令聲音輸出更多變化，除了前後喇叭可同時出聲，還可配合專用App控制聲音輸出方向，如在前方輸出聲音，會帶來更強的震撼，而在後方輸出聲音，則可利用聲音的反射，提高聲音空間感，而單邊輸出聲效亦可減少聽歌時對後方的影響，最適合用喇叭分隔客飯廳的用家。

售價：$31,890

網址：www.bang-olufsen.com