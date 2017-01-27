ARC-F鏡頭提升畫質 4K投影新貴 還原電影零變形

現今LED電視尺寸已去到七八十吋，有必要使用投影機嗎？其實這個問題在用家之間一直爭論不休，單單是畫質，他們隨口都能找出十數個爭拗點辯論一整天。不過，對於鍾情投影機的用家來說，由於投影機的畫面銳利度及顏色鮮艷度相對於LED電視略低，長時間觀看會較為舒服，同時觀看的環境亦較為接近戲院，以上都是發燒友選擇投影機的原因。加上近年推出的投影機在畫質上不斷提高，十多萬元的4K投影機質素已可媲美數年前數十萬元的同類產品。

邊緣畫質不會鬆散變形

數到近年發展最快的4K投影技術，Sony的SXRD（硅晶體反射顯示）雷射投影技術是其中之一，而今年推出的家用旗艦型號VPL-VW870ES亦會使用這個技術。內置3組4K SXRD 0.74吋的顯示裝置，透過雷射光源系統投射影像。SXRD技術相對傳統投影技術，能在7至8秒內開機（傳統技術需1.5至2分鐘），另光源使用時數長達約20,000小時（傳統技術燈泡約2000小時）。此外，新機特別使用名為ARC-F全範圍清晰聚焦鏡頭來提升畫質，鏡頭以18片全玻璃鏡片製作而成，能令全個畫面的清晰度保持一致，而不會出現邊緣畫質鬆散或變形的情况。另外，廠方加入數碼聚焦優化器（Digital Focus Optimiser），以確保整個畫面保持清晰。

高速移動畫面順暢

作為最新的4K投影機，廠方特別將旗下BRAVIA電視的部分功能，放入這部投影機之中，其中包括4K Motionflow及Reality Creation技術，前者主要是針對高速移動畫面，能為每一格的畫面優化，令整體顯示更順暢，以及減低高動態下的模糊問題，保留更多細節。至於Reality Creation技術則可分析畫面的影像信號，並將因壓縮影像而失去的色彩及細緻度重現。

支援HDMI 18Gbps傳輸

新機兼容HDMI 18Gbps傳輸規格，可配合支援HDMI 2.0的播放器使用，同時支援4K/60p的畫面，由於不少新推出的家用遊戲機遊戲都開始使用這個畫面規格，對於機迷來說更加吸引。

除了畫質，亮度亦是投影機重要一環，VPL-VW870ES的亮度為2200流明，這個數值在現時的4K投影機中，不算太高亦不算太低。不過以這個亮度來看，如果在日光太陽射入屋的情况下，會對畫質有影響，需要添加一些遮光裝備來減低房間的光度。而實際試看影片，其細緻度相比傳統燈泡的投影機略高，顏色的鮮艷度亦相當不錯，加上設定選擇多，對於發燒友相當適合。

■規格

顯示：4K SXRD 0.74吋×3

像素：4096×2160×3

亮度：2200流明

體積：560×223×496mm

重量：約22kg

售價：$199,000

查詢：2833 5129

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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