Seamaster潛水腕表紀念系列 夜光塗層 海底清晰報時

因應海洋有關的主題，品牌選擇在香港海事博物館舉行慶祝活動，場地以海底世界題材作主題佈置，為大家帶來親歷其境的深海體驗。除了全新Seamaster系列潛水300米腕表外，品牌亦特別從瑞士Omega博物館空運12枚珍藏海馬腕表來港。

1993年是Omega首次發表Seamaster專業潛水300米/1000呎天文台腕表，不僅標誌品牌的潛水表領域的重視，而且還是James Bond在銀幕上佩戴的第一款海馬腕表。表面綴有波浪紋理、鏤空指針及以氚夜光物料製造的正圓形小時刻度。同年品牌推出的專業潛水計時腕表是全球首創的潛水計時天文台表，設有計時表按鈕，可在深至300米水底操作，表殼材質選用鈦、鉭和金，鉭是藍灰色金屬，是當時少見的配搭。

到1998年，Omega限量推出1848枚Seamaster專業潛水300米鈦金屬150周年天文台腕表，紀念品牌創立150周年。同年還有Seamaster GMT 50周年天文台腕表款式。在2002年James Bond 40周年時，品牌推出第一款James Bond限量版腕表「Die Another Day」，藍色表面飾有含蓄低調的007和手槍標誌，限量10,007枚。到2006年，Daniel Craig在電影Casino Royale中，首次擔綱演出James Bond，也特別設計限量版Seamaster潛水300米腕表向他致敬。之後在2008年和2012年，Omega分別就James Bond電影推出「Quantum of Solace」和「Skyfall」珍藏限量版腕表「Skyfall」，腕表更是慶祝James Bond電影50周年而設。

但當然，今年推出的Seamaster潛水300米腕表才是活動的主角。系列面世25周年的全新款式，也是第一枚Seamaster腕表面世70周年紀念。新表設計採用較從前大的42mm表殼，每個款式均配置品牌8800 Co-Axial Master Chronometer機芯，無論精確度、性能及防磁度均更勝從前。除了內在結構，腕表的外形設計也注入了新元素，當中包括經典的潛水表圈改用了陶瓷物料，潛水刻度則以Ceragold或更亮白耐用的白色搪瓷製造。表面以光面陶瓷製造，備有黑色、藍色或太陽線紋打磨的PVD鉻銀色陶瓷物料供選擇。

雷射鐫刻波浪紋理

品牌重新演繹當年深受表迷喜愛的表盤波浪紋理，以雷射鐫刻，塑造現代感更重的效果。表盤立體浮雕式的小時刻度掃有夜光塗層，新設計中的日曆窗被移至6時位置，採用鍍銠、18K金或藍鋼物料製造的鏤空指針亦經過修飾。表背跟表盤一樣飾以波浪紋飾邊，晶瑩的藍寶石水晶鏡面可透視經瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）認可的機芯。新表共有14個不同款式，包括6款精鋼腕表和8款金鋼雙色腕表。除了傳統金屬鏈帶，腕表另有嵌接式黑色或藍色橡膠表帶配搭。

研發排氦氣閥門專利

作為一枚可專業潛水的儀器，腕表的排氦氣閥門可說是最重要的設計部分。全新閥門呈錐形，方便調校之餘，亦應用了品牌研發的專利技術。新版的排氦氣閥門即使在水底意外開啟，腕表仍可發揮最高5巴（50米）的防水性能。另外，潛水腕表當然要在水中清晰可讀，尤其在水質混濁的海域，清晰顯示時間更為重要，新表的小時刻度和指針均經過夜光塗層處理，確保可在黑暗中觀看時間。為使潛水腕表緊貼潛水員的手腕，金屬表鏈採用了品牌專利的伸縮齒杆式摺疊扣，即使套上潛水衣的厚衣袖也沒有問題。

Omega為今次的新表系列找來飾演James Bond的Daniel Craig擔任代言人。除了在電影中佩戴Omega腕表外，現實生活中的他也是標準表迷，早在接拍James Bond電影前便愛上腕表。無論出席正式場合或是潛入深海領域，Seamaster也是男士們的心水選擇。

■Seamaster歷年演變（圖）

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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