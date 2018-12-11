論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋

推行十多年 如蜻蜓點水

講就好似同隔鄰二叔婆借火咁易（其實借火唔易㗎，除非是煙民，否則好少人有火柴或打火機），電子教學唔係想像中咁簡單。四樣工作要同步進行：網絡、電子課本、平板電腦、師資培訓。只要有錢，網絡鋪設不難，毋須曠日持久（但我們用了超過十年時光）；電子課本說難不難，說易不太易，必修科目多人寫，冷門科目蝕梗，無人肯做蝕本生意；平板電腦唔少錢，有錢的當吃餐晚飯，無錢的只能做塘邊鶴，人哋篤iPad，我篤手指。政府不是黃大仙，不會慷慨到全港中小學生人人送一部平板；不要以為所有阿sir同miss都識用電腦，識電腦的基本操作和識用電腦教學絕對是兩回事，不經過特別培訓，肯定老鼠拉龜，就算將將就就，效果一定大打折扣。推行電子教學過程，十幾年來政府撥款好似蜻蜓點水，呢度一下，嗰度一下，點到即止，買薑唔辣，買醋唔酸。據說今年全港學校已鋪好網絡，總算做咗一件事，好過食零雞蛋。

實幹學校少 吹水校長多

王師奶是電子教學的擁躉，十幾年來打雀咁眼𥄫實發展，結論是實幹的學校少，吹水的校長多。有啲校長扮專家，又話自己鋪網絡，又話老師自己編課程，連電腦價錢都列明，又話自己學生家長屬中產，自備平板電腦無問題，又話只有5%學生要分期付款，每期供款連利息都列出，小婦人同佢計過數，年息12厘，似似地大耳窿。王師奶明查暗訪，人哋雷聲大，雨點小，呢間學校就雷聲超大，雨點一滴都欠奉，眨下眼校長又換咗人。又有一間學校平素以IT自豪，向外宣揚自己是電子教學權威，一切不假外求，學生學得輕鬆，教材全由校內老師編寫，仲話學生好愉快，最近仍在報章自吹自擂。但據知升中派位，Band 3人頭湧湧，Band 1就三兩丁。要老師自編教材，簡直係攞老師條命，平日已經得閒死唔得閒病，教材寫得好要成擔心血，大石砸死蟹，可以唔寫咩！

老師兼做教材編寫 攞命！

第216期《Happy PaMa教得樂》有專題討論電子課本，其中一篇題為〈全面推行遇阻力 電子課本只是甜品？〉，標題真是可圈可點。一席酒菜，魚翅、炸子雞、清蒸石斑、飯、麵之後才是甜品，甜品不是主菜，聊備一格而已，很多人客根本不沾唇，血糖高的更敬而遠之，電子書的處境正是如此。文章說2015/16學年，只有55所小學及85所中學用電子書，僅佔全港學校13%，不要走眼，「大部分」學校只用一科兩科咋。據行內人語，八成學校兼用電子書和紙本書，雙翼齊飛，家長要雙重支出，那豈非書包更重，支出更大？

電子教學已成甩皮甩骨的雞肋，既然食之無味，棄之何惜！

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第220期]