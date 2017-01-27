辣媽CEO：六封道歉信

事緣她8歲念小三的兒子，在自行離校期間，跟隔籬班的女同學玩，並推了對方一下，對方沒有受傷。隔日兒子放學回來後說：「媽咪，我做錯事，要坐監啦！」然後把自己反鎖房內哭了幾個鐘。由於被推的女同學告訴家長，對方媽媽向學校投訴，因此兒子被班主任問話。班主任對兒子說他做錯事，要分別寫六封道歉信給不同人，包括：女同學、女同學的媽咪、女同學的爸爸、班主任、女同學的班主任，以及自己的媽媽。如不道歉，對方家長便會報警！

那個家長說兒子做錯事要負責任，但認為對方既沒受傷，報警就是小題大做，兒子因此被嚇得神經緊張、寢食難安兼哭個不停。媽媽結果罰兒子一個月不准上街玩，亦寫了道歉信向女同學道歉，但她始終對班主任的處理手法很不舒服。

識睇當然先睇留言，大部分留言者都認為不必理會對方家長，有的認同寫道歉信，但只給女同學就足夠；有的直接叫對方報警；有些則說莫講女學生沒有受傷，即使有，10歲以下的兒童也不負刑責。另一邊廂，亦有少數人認為她應該好好管教兒子，他兒子的行為應不只是偶一為之那麼簡單，對方既非同班同學，為什麼要去推撞別人？

我很有興趣知道，如果是女同學的家長出post，說女兒放學時被隔籬班的男同學無故突然推撞，應不應該向學校反映投訴和要求對方道歉？若對方拒絕，又應否報警呢？一眾留言又會點講呢？

校方受壓，那是肯定的。做錯事要承擔責任，也是必須的；但說要報警，那就是多餘的，寫六封道歉信，更是白癡的。要公開問其他家長如何處理，真正是豈有此理！

推一推同學 要寫六封道歉信？

好好管教兒子，是父母本身的責任，不要以為沒有受傷就可草草了事，因為後果可大可小。前幾年，有中學生因貪玩從後緊抱同學，混亂中他揮拳打中同學的眼鏡，結果那同學被玻璃插眼導致右眼近乎失明。在庭上，肇事學生公開向受傷同學及其家人道歉。

不怕得罪講，那些家長forum及群組，以偏概全居多，爭相發表自己意見，互相攻擊，打擂台般似的，愈睇愈火滾。今時今日，真理不再是愈辯愈明了。

非每個道歉都會獲原諒

今次事件的處理方法其實簡單直接，就是約見對方家長，帶着兒子當面道歉，同時為此事讓老師們及學校添麻煩賠個不是，事情就到此為止了！如果對方家長咄咄逼人不肯罷休，要報警？悉隨尊便，即管看看警方會否受理。但始終是自己兒子惹起的風波，我一定和他一起承擔，會讚賞他有知錯能改的勇氣。

不是每一個道歉都會得到原諒，凡事總有因果，這是每個人成長的必修人生課！我家大小T，就是這樣長大的！

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第220期]