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Happy PaMa 教得樂 第220期

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教大GPS：一條村教養，路上不孤單

【明報專訊】非洲古諺「It takes a village to raise a child」，即動用一條村莊的力量教養孩子的觀點，大家或許都聽過。但在鄰里關係日趨淡薄的香港社會，要家長在教養上互助和補足，談何容易？各家孩子各自有本難念的經，我的難處有人明白嗎？他山之石真的有用嗎？特別是居住環境稍遜的基層家庭，孩子有學習或其他發展障礙（SEN）或單親家庭，教養路上孤單又無力的感覺尤甚。

有見及此，香港教育大學整全成長發展中心，為香港基督教女青年會賽馬會「兒家同行」計劃，進行長時間的追蹤研究。「兒家同行」是一個大膽的嘗試，招募了共129名幼兒、122名家長，由2015年起參與為期3年的活動和訓練。值得一提的是，除了以單親或有特殊學習需要的孩子為對象的言語治療、感覺統合、情緒社交的訓練，家長們也參加專為成人度身訂做的教養增潤訓練。在專業社工和輔導員的帶領下，為人父母者從愛自己、覺察自己的情緒開始，到定期的朋輩茶敘，互相支援，學習「切身育兒技巧」。

來自低收入家庭和育有SEN兒童的家長，在計劃初期表示親子關係好像斷了纜，例如「我的孩子與我玩時並不經常笑」，或感嘆「孩子好像不太喜歡我」。而為人父母的角色上，家長亦多表達「愈來愈不能做自己喜歡的事」、孩子「令我和配偶之間出現更多摩擦」，甚至「感覺很孤單」。親子互動失效失能，與家長自己的能力感、精神是否健康，息息相關。

自我覺察 接納限制

追蹤研究發現，參與家長技巧增潤課程的家長在計劃完結時，多表示要先照顧好自己情緒，才可以更適切回應孩子的需要和問題。覺察自己，當然有好的一面，也要接納自己有限制的一面，例如有家長留意到自身情緒的盲點，在教孩子紓緩失控情緒時，也更有力量！

對於參與計劃的單親家庭而言，社區支援讓家長有一個放鬆的渠道。有媽媽還記得，在一個小時多的課程中，雖然家長們有時傾談之間會偏離主題，但當下也能令她紓緩及放鬆情緒。事實上，沒有人天生就懂教養孩子，我們都需要彼此聆聽，需要同路人彼此安慰。擴闊同路人的網絡，亦是計劃另一個亮點。家長們的互助、情緒支援，能持續並延展至課堂以外。

擴闊同路人網絡 共同成長

從家長的精神健康和自我覺察入手，為家長增強能力、凝聚智慧，同時針對低收入和SEN孩子的個別學習和成長需要，實在是整全治療和訓練的新方向。而家長增潤工作愈早從幼兒階段就開始，成效愈持久，家長的教養信心會更紮實。再進一步，我們應該探討如何讓家長互助轉化成持久的互助網絡，以「一條村合力育兒」的信念，令家長在與孩子同行的不同階段，也有同路人一同成長。

註：香港基督教女青年會賽馬會「兒家同行」計劃，由賽馬會慈善信託基金贊助

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕梁智熊（香港教育大學整全成長發展中心副總監）

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