半個瑞典人：小學雞出走驚魂

然而這天的報告截然不同，起初她如常靜默三秒，眼仔睩睩地在新鮮幼嫩的七歲腦袋回帶中，忽然睜大眼說：「媽媽你知今天發生了什麼事？四個學生失蹤了！」駕駛技術麻麻的媽媽平素不敢怠慢，有時未及聽清楚是日學校生活報告，也唯唯諾諾發出呀啊係等單字回應。今天耳膜一被「失蹤」大剌剌兩個字刺激，腦裏即時湧起綁架的驚慄畫面：「吓！」現場目擊證人一臉緊張地陳述事件經過：「有警察來，好多警察，有四架警車，還有直升機，警察在XXX麥當勞找到他們，麥當勞呀！」聽到頑皮小學雞已經火速安全回巢，我舒了一口氣：「咁遠他們搭電車定行路？」「我不知道。」「但為何你知道那麽多的？」「好多孩子圍着問警察，警察說的，我站在後面聽到。」我想：四年級也有十歲，頑皮孩子玩出火，理應受到教訓了。

小息離校買糖 驚動直升機出更

小女兒回到家，急不及待向姊姊報道新聞。但原來我在開車時聽錯，失蹤案件主角並非四年級學生，「逃犯」是四個上小學零年級，才不過六歲的真正小學雞！小女兒又在腦袋打撈到新聞片段：「還有媽媽們站着在哭，四個媽媽。」一聽到案發現場還有四個媽媽站着哭的淒慘場面，我也心碎了，告訴小女兒：「如果你學校打電話畀我，話你失咗蹤，我都會好驚即刻喊！你千祈一定應承我千萬別自己走咗去！有愛麗絲引你也絕不能！」「不，我知道的啊媽媽！」小女兒摟着我說。謝天謝地，四個孩子都手腳齊全回到媽媽懷抱裏了！

其實百年校園室外面積很大，旁邊是連接山坡的大公園。如許多瑞典小學校園一樣，基本上沒有建安全圍欄之類，小息時就靠老師和教學助理們輪更看守。五、六年級的學生准過馬路去附近民居小商店買零食，低年班的只准留在校園指定範圍內。我們三個女兒都在這家老校園開展小學階段，多年來從未有學生出走過。

翌日我問小女兒班上的教學助理。四個小學雞從有真圍欄的幼稚園升級到小學預備班才三個月，體會到自由真滋味，有人口袋裏有零錢，提議去買糖，居然好大想頭，趁小息出走，四個小鬼浩浩蕩蕩行去大人散步都要二十分鐘才到的商場區。大人在校園找了半小時不果報警，警隊視為頂級嚴重事故，第一時間派出四架警車加直升機搜尋，很快在商場區兩處地點找回孩子。原來膽大小鬼三男一女更分頭行事，兩個去了超市，另外兩個在快餐店。教學助理不清楚是否有店員報警，我就說成件事最令人滴汗之處是四粒豆丁散步期間居然無大人覺得奇怪，日光日白上學時段居然無途人上前問究竟！他也瞪大眼睛不住點頭。我希望只是我們聽到的資料不齊全，校長在事發後下午向所有家長發出電郵簡報，教學助理說他們會在課堂上跟孩子談論這事。

那天校門外停泊的私家車比平日多，明顯心裏有點不安的父母不止我一個。

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

[Happy PaMa 教得樂 第220期]