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Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》

【明報專訊】近期迷上日本漫畫大師水木茂，先讀完四大冊的《漫畫昭和史》和《全員玉碎》，再讀完他的自傳作品《我的每一天》，然後，我開始讀他的《鬼太郎》，而且一邊把裏面的故事講給正在讀小一的兒子聽。

鬼太郎是一個住在日本、專門收服妖怪的孩子，天生沒有左眼，但第一次見他的人，會以為他有左眼。不過，那個眼球，其實是他的父親。他父親不知何故，竟然長成像眼球一樣，平時都躲在孩子的眼眶裏，孩子遇到重大危機時，就會爬出來拯救孩子。

鬼太郎的法寶

鬼太郎有一件神奇背心，穿上了，逢凶化吉，生命力特別頑強。他有一個妖怪信箱，民眾遇到所有關於妖怪作祟的問題，都可以寫信向他求救，他總會義不容辭幫忙；不過，鬼太郎有一個朋友，叫臭鼠男，經常借助鬼太郎的名氣去騙受害者支付或高或低的酬金。

故事雖然充滿妖怪，可是，畫面並不嚇人，而且正義的鬼太郎每次對作惡的妖怪曉以大義時，妖怪都二話不說馬上改過自新，在這方面，這套漫畫可以說是十分「兒童向」的。但是，書中有時會不自覺暴露出成人世界的陰暗面，例如一個科學家為了獨享發現海怪血液（可以幫助人類研究長生）的聲譽，竟然立心殺害救了他性命的鬼太郎。

讓人泫然的妖花故事

其中一個故事，令我印象最為深刻，因為那是關於戰爭和思念的。故事講述一個少女所住房間，無緣無故長滿一種奇異的花朵，臭鼠男為了騙錢，信口雌黃，對少女說那是妖花，又說妖花再長下去，少女就會死亡。少女卻覺得這些花很美，不覺得需要消滅這些花。後來鬼太郎出場，他主張跟着妖氣，找尋妖花的來源。他和少女經過長時間航行，終於來到南太平洋一個島嶼。最後少女發現了二戰時死亡的父親骸骨，骸骨就埋在一堆奇花異卉之中。原來是父親思念女兒的力量，把花送到太平洋的彼岸、女兒的房間裏。

孩子應該讀不明白故事背後的悲哀。但是，我看過水木茂描寫南太平洋戰爭的親身經歷，我知道，因為一些以國家名義做的愚蠢決定，導致無數年輕人死亡，對水木茂而言，是一種怎樣的沉痛。他在無意義的太平洋戰爭中失去了左臂，而且失去了大部分戰友。幾十年後，到了晚年，水木茂仍會發噩夢，在夢中，他和少數同伴因為生存下來而被軍官下令自殺。

水木茂反戰，熱愛和平，在國家和個人之間，他建議所有人，選擇個人幸福。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。現為全職爸爸，兼全職寫字人。有時是悠閒的半職寫字人和忙碌的半職爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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