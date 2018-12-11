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Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」

【明報專訊】中四學生之死，陪審團一致裁定死於自殺，並且提出十二項預防建議，包括「學校須引導學生正面思考、面對逆境」、「加強老師與家長的溝通」、「班主任應有清晰指示，對表現與平時有落差的學生多加關注，有需要的時候要求社工跟進」、「為訓導老師提供專業培訓，不應用慣常做法處理學生問題」、「沒迫切性就不要告訴學生未確實的處分」……

看罷戚戚然。這十二味藥方裏頭，很多都是常識，不少更早就流傳在各式官方指引和小冊子中。一條條年輕的生命提前謝幕，每次都換來更多指引，儼然一道道平安符。問題是，它們真箇是拯救孩子生命的平安符，還是保護大家良心的「免責條款」？

不應把焦點放在老師對錯

網上對前線老師的處事有很多責難，我可不敢輕言批判。畢竟，晚上那通致電學生家中的電話，可以是愛之深責之切的表現，也可以是粗暴高壓和極端不敏感；而後來拒絕到醫院安慰，可能出於避免刺激家屬情緒的善意，也可以是單純的冷血和逃避責任。縱使人人各有解讀，但真相大概只有老師自己一人知道了。倘若是後者固然可恨，但如果真箇無愧於心，我衷心祝福他早日釋懷。

重要是，當不幸一而再、再而三發生，除了責難一個人，我們更該思考整個社會的氣氛和制度究竟出了什麼問題，以致有少年竟然覺得「踏出那一步更輕鬆」，有家長和老師眼裏只看到孩子的過錯和不足，卻看不到他們一隻腳已經跨到欄杆上。

自殺率升 當真無關教育制度?

香港大學防止自殺研究中心九月公布數據，指2016年15至24歲全日制學生的自殺率，較2012年增加七成多。2016年，本港共有29宗學生自殺案；也在同一年，官方委任的防止學生自殺委員會向教育局提交報告：雖有兩成四個案涉及學業，但無證據顯示自殺成因源於教育制度。

不源於教育制度嗎……？此城功課量之多叫人咋舌，評核模式鼓勵囫圇吞棗，所謂的長假期堆滿功課或試前溫習，精英班補習班興趣班各種比賽頭銜鼓勵廝殺式競爭，老師被擠壓得再難騰出心力去關懷學生，Band 3的怕被放棄、Band 2的拚命上游、Band 1的怕跌Band……學校和家庭都患上嚴重焦慮症。

我們不應對死因庭報告有錯誤期望，但也不該滿足於「加強溝通」、「正向思考」這些永恆的「藥方」。而在真正改變發生之前，至少提醒自己：無論是家長、老師、社工、朋友、保安、路人，嘗試感受關懷身邊的人，不要容許自己習慣冷漠。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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