音樂起跑線：感嘆號弟弟

我小時候住在公屋，是那種井字形的設計，這種建築有環迴立體的聲效，只要某一戶沒有關上門，屋內的聲音就會由下而上傳到四周，無聊的時候，我們會站在門外，扶着欄杆低頭看着正方形的地面，望着像螞蟻般細小的人走過，耳朵聽到四周的環境聲音，已經好像置身戲院內的感覺。

鄰居傳來淒慘哭泣

我有一個鄰居，她是印尼華僑，嫁了香港人的丈夫後，比她做傭人的生活更苦，生了4個孩子不但沒有得到丈夫的體諒，更經常遭到毒打，我們每一戶在夜闌人靜的時候都會聽到一輪驚嚇吵鬧聲後，接下來就是淒慘的哭泣。4個孩子每天上學都臉無表情，黑眼圈再加瘦弱的身軀，從來沒有見過他們笑，當中第3個兒子很喜歡在我家門口徘徊，因為他聽到有鋼琴聲傳來，大大的眼睛在鐵閘中間穿梭，特別可愛。

我當時已經開始教琴，便邀請這個好奇的小朋友來我家坐坐，他果然是對音樂很有興趣，而且很快便展現他的音樂才能，我彈什麼歌曲，他只聽一次便能唱出來，拍子感也非常好，我看看他的小手，手指長長，指頭有厚肉，摸着的是一個學音樂的材料，再看看手臂，一條一條被打的痕迹令我們突然沉默起來，不過很快，他右邊手臂的水豆疤痕轉移了大家的視線，我不禁笑了，因為它長得好像一個感嘆號的標誌，我立刻幫他改了一個花名：「感嘆號弟弟」。

發現小弟弟有音樂天分

感嘆號弟弟慢慢習慣來我家彈琴，有時候，他喜歡站在一邊看着我的手指，一邊聽着我彈琴，有時候，會在高音的琴鍵上跟着旋律彈起來，他天生有一對非常好的耳朵，音樂學術語叫Keyboard Harmony ，我後來更發現他有絕對音準（Absolute Pitch），即聽到什麼音都會知道音名。

從音樂建立友誼

日子一天天的過去，井字形的環迴立體聲音增添了我們的合奏和快樂的笑聲，感嘆號弟弟和我建立了友誼，他願意和我訴說心事，包括學校和家庭的事情，他和我說很憎恨爸爸，很想帶媽媽離開，但沒有錢，我只能叫他忍耐，只要畀心機讀書，就是對媽媽最好的回報。

一年後，感嘆號弟弟一家人突然消失了，聽說是媽媽因病去世，幾個孩子要到社會福利機構暫住，我再也沒有機會見到他。

上星期我在中環午飯時間，在等過馬路時，看見幾個滿身大汗的大男人在大貨車卸貨，就在過馬路時，其中一個滿頭白髮的搬運工人，抬頭時剛剛和我正面對望，大大的眼睛……手臂上有一個感嘆號。

作者簡介：音樂兒童基金會創辦人，從事音樂教育工作超過20年。

文﹕龐倩渝

[Happy PaMa 教得樂 第220期]