副刊
Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象

【明報專訊】孩子是上天賜給父母的獨特禮物，縱使在同一個家庭出生和成長，每個孩子的性格和潛能都不盡相同。在幼兒階段，父母便是孩子的守護天使和啟蒙老師；當進入求學階段時，學校老師也成為孩子的另一位領航員，假如家長和學校配合得宜，孩子必能擁有一個美好快樂的學習經歷。那麼，父母又應該怎樣準備呢？

家教配合讓孩子愉快學習

在各位沉思答案的這一刻，讓我向大家報告一些近年家長的實况，好讓你們在未來的日子，能夠更精明、更清晰地去帶領孩子走該行的路，讓他到老也不偏離。

一. 嬰孩出生後，父母便急不及待地安排報讀幼兒班及幼稚園

二. 幼兒階段，有些父母千方百計地安排孩子同時入讀兩間幼稚園的上午班及下午班

三. 升讀小學，不少父母替孩子報考10間以上的學校，帶着孩子四處奔走接受面試，並且註冊多於一間學校

四. 開課後，少數家長會計劃讓孩子到不同小學上課，以作最終的抉擇

五. 小學階段，每天放學後，家長都安排子女前往補習班

六. 周六日，父母疲於奔命地接送小朋友到不同地點上興趣班，務求孩子文武雙全和樣樣皆能

七. 中學階段，聽聞過有些老師說：「聽書的同學請坐前面。」於是後面的同學便可以做自己喜歡做的事情，包括玩電子遊戲、閱讀、休息或WhatsApp等

八. 大學階段，教授朋友告知，「學生遲到也大搖大擺地進入課室，有些甚至明目張膽地拿着早餐」；教授跟他打招呼也懶得反應，可能他覺得自己已經比「走堂」的同學更有責任感

九. 畢業後找工作時，大學校長收到家長投訴電話：「為什麼學校沒有教學生填寫申請工作的表格？」

十. 孩子遵從媽媽的安排學習鋼琴，到考獲八級時便說：「媽媽，我已經依你的吩咐考到了，現在請你立刻搬走鋼琴，我以後也不想見到它。」

各位家長看到上述十大現象後，未知有什麼感覺呢？我的感覺是：「痛心看到這些現象，擔憂下一代的成長。」

但各位家長不用擔心，下期我將送上暢順人生的學習錦囊，好讓大家參考參考！

作者簡介：推動教育、文化藝術數十年，曾擔任電視及電台教育節目的主持，並創立「五心教育」，深信「大愛教育」才可以成就一切。

文﹕莫鳳儀（家庭與學校合作事宜委員會成員）

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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