副刊
Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

企鵝北極熊帶領 遊南北極地

【明報專訊】聖誕節一同去探企鵝和北極熊吧！今年聖誕，英國人氣潮流插畫師Alice Tams為apm締造了超乎現實的聖誕冰雪樂園，由企鵝及北極熊做主角，帶領大家從不同的體驗展開近距離接觸南北極地之旅。而Alice Tams更為企鵝及北極熊設計了多個獨一無二的聖誕驚喜潮look，當中包括10呎高的北極熊愛侶，穿上暖笠笠的聖誕衣裳；還有20多隻精靈活潑、擺出鬼馬姿勢的可愛企鵝兵團分別游走於不同角落，讓大家盡情捕捉。

apm「聖誕冰雪樂園」五大聖誕冰雪主題區，分別有「北極熊LED光影滑梯」、「機動企鵝家族合唱團」、「聲控極光聖誕樹」、「極地互動體驗區」及「企鵝纜車漫遊極地」，糅合了藝術、音樂、聲控、燈光和數碼技術元素，藉機宣揚愛護動物的信息，令這個冬日聖誕更有意義。活動期間，逢周六日及公眾假期下午，大堂更有機動企鵝兵團快閃現身，不定期在場內跳舞及唱歌，為大家送上熱鬧的假期。

■INFO

apm「聖誕冰雪樂園」

日期：即日至明年1月6日

時間：中午12:00至午夜12:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：2267 0883

■送聖誕尊貴版禮品套裝

apm送出4套聖誕尊貴版禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每套包括限量版Polar Bear旅行袋一套3件、apm ×美國人氣插畫大師Andy Rementer坐枱年曆及Frantz草莓松露抹茶朱古力×特級抹茶朱古力禮盒。名額4個，每人可獲禮品一套。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

上 / 下一篇新聞

揭開煲仔飯完美絕「焦」
揭開煲仔飯完美絕「焦」
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
柏架山藏香港第一吊車
柏架山藏香港第一吊車
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
換季執櫃 捲衫收納大法
換季執櫃 捲衫收納大法
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
校服展覽 見證教育模式變遷
校服展覽 見證教育模式變遷
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
暢遊港島南區「童話國度」
暢遊港島南區「童話國度」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
孩子畫作製純銀首飾
孩子畫作製純銀首飾
創作專屬圖案 印製心水禮物
創作專屬圖案 印製心水禮物
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
音樂起跑線：感嘆號弟弟
音樂起跑線：感嘆號弟弟
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
辣媽CEO：六封道歉信
辣媽CEO：六封道歉信
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋