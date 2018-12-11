企鵝北極熊帶領 遊南北極地

【明報專訊】聖誕節一同去探企鵝和北極熊吧！今年聖誕，英國人氣潮流插畫師Alice Tams為apm締造了超乎現實的聖誕冰雪樂園，由企鵝及北極熊做主角，帶領大家從不同的體驗展開近距離接觸南北極地之旅。而Alice Tams更為企鵝及北極熊設計了多個獨一無二的聖誕驚喜潮look，當中包括10呎高的北極熊愛侶，穿上暖笠笠的聖誕衣裳；還有20多隻精靈活潑、擺出鬼馬姿勢的可愛企鵝兵團分別游走於不同角落，讓大家盡情捕捉。