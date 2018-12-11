企鵝北極熊帶領 遊南北極地

【明報專訊】聖誕節一同去探企鵝和北極熊吧！今年聖誕，英國人氣潮流插畫師Alice Tams為apm締造了超乎現實的聖誕冰雪樂園，由企鵝及北極熊做主角，帶領大家從不同的體驗展開近距離接觸南北極地之旅。而Alice Tams更為企鵝及北極熊設計了多個獨一無二的聖誕驚喜潮look，當中包括10呎高的北極熊愛侶，穿上暖笠笠的聖誕衣裳；還有20多隻精靈活潑、擺出鬼馬姿勢的可愛企鵝兵團分別游走於不同角落，讓大家盡情捕捉。
apm「聖誕冰雪樂園」五大聖誕冰雪主題區，分別有「北極熊LED光影滑梯」、「機動企鵝家族合唱團」、「聲控極光聖誕樹」、「極地互動體驗區」及「企鵝纜車漫遊極地」，糅合了藝術、音樂、聲控、燈光和數碼技術元素，藉機宣揚愛護動物的信息，令這個冬日聖誕更有意義。活動期間，逢周六日及公眾假期下午，大堂更有機動企鵝兵團快閃現身，不定期在場內跳舞及唱歌，為大家送上熱鬧的假期。
■INFO
apm「聖誕冰雪樂園」
日期：即日至明年1月6日
時間：中午12:00至午夜12:00
地點：觀塘apm大堂
查詢：2267 0883
■送聖誕尊貴版禮品套裝
apm送出4套聖誕尊貴版禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每套包括限量版Polar Bear旅行袋一套3件、apm ×美國人氣插畫大師Andy Rementer坐枱年曆及Frantz草莓松露抹茶朱古力×特級抹茶朱古力禮盒。名額4個，每人可獲禮品一套。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。
[Happy PaMa 教得樂 第220期]