Melody穿梭銅鑼灣報佳音

My Melody穿上經典的小紅帽聖誕裝在「東角LAFORET．My Melody聖誕樂曲」出發，再走到「銅鑼灣地帶．My Melody聖誕弦樂團」會合綿羊仔Piano，最後坐上My Melody 「Sing」光列車，前往皇室堡啟動「皇室堡．My Melody聖誕聲夢小鎮」！皇室堡1樓的My Melody主題限定店更提供多款My Melody產品，粉絲絕不能錯過！

■INFO

皇室堡．東角LAFORET．銅鑼灣地帶．My Melody聲夢遊樂園

日期：即日至明年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：銅鑼灣皇室堡、東角LAFORET、銅鑼灣地帶

查詢：2895 0668（皇室堡）

■送My Melody聖誕餐具及保溫袋

皇室堡、東角LAFORET及銅鑼灣地帶送出「My Melody聖誕餐具『兔』裝」及「My Melody 暖Love Love保溫袋」給《Happy PaMa教得樂》讀者，名額8個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第220期]