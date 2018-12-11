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Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!

【明報專訊】聖誕將至，陪伴大家成長的3個飛天小女警主角花花、泡泡、毛毛決定與粉絲歡度佳節！適逢飛天小女警踏入20周年，新鴻基地產旗下新蒲崗Mikiki及五大商場，包括屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，將與飛天小女警聯手，為大家帶來六大特色聖誕場景裝置。

Mikiki中庭將變身成充滿節日氣氛的「Power Up聖誕小屋」，各位粉絲不但可與一眾3D角色合照，更可參觀飛天小女警角色畫廊，深入了解一眾主角造型秘密。當中的互動裝置「Power Up小小研究所」更讓大家可以設計自己專屬的飛天小女警，對付壞蛋，完成聖誕任務。此外，活力十足的飛天小女警亦會出現於其他五大商場，築起充滿聖誕氣氛的「Christmas Power Up」場景，跟大家大玩特玩，同慶超能力聖誕！

■INFO

Mikiki × 新地五大商場 × 飛天小女警「Christmas Power Up！」

日期：即日至明年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場

查詢：3980 9930（Mikiki）

■送飛天小女警可愛揼揼按摩棒

Mikiki × 新地五大商場送出飛天小女警可愛揼揼按摩棒給《Happy PaMa教得樂》讀者，名額25個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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