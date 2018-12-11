「靈感是來自幾年前我去歐洲旅行，從一間首飾店的櫥窗裏，看見很多用英文名字設計而成的耳環，我覺得很別致又有意思。於是，我就想，還有什麼圖像可以用來創作具紀念價值的首飾呢？我馬上便聯想到小朋友的畫作。」SiLSiL Jewelry負責人Sylvia說。

靈感源自歐洲首飾店

在大學主修時裝設計的Sylvia，很快便把意念付諸行動，並創立網上商店，「我也估不到市場反應這麼熱烈，公司成立3年，我收過無數幅畫，有天真的火柴人，亦有色彩繽紛的作品，我覺得很動人，因為這些畫，只有小朋友才畫得到」。

至於飾物選擇方面，目前有頸鏈、耳環、手鏈、手鐲、戒指、心口針、袖口扣、領呔夾、鎖匙扣等，價錢由380元起，大約兩星期可起貨。若想效果好，Sylvia提醒︰「小朋友不一定要用畫紙，但最好畫在沒有任何線的純白紙上，傳來的相片，像素亦要高。至於作品尺寸、塗不塗顏色，其實沒有太大關係。」

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[Happy PaMa 教得樂 第220期]