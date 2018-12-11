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Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物

【明報專訊】度身訂做「Tailor Made」是近年送禮熱潮，不但能顯出送禮者的心意，收到的人更加會感到驚喜萬分。今年聖誕，不妨選擇一份專為小寶貝或爸B媽咪而設的禮物，看到摯愛拆開禮物時的喜悅表情，也是給自己的厚禮。

文︰顏燕雯、沈雅詩

小模特兒：李欣桐

繡字童裝 同款布料小熊作伴

小孩與小熊，有着說不出的微妙關係，有店舖就以小熊為主題，設計出同款的童裝與小熊系列，讓小朋友穿上漂亮衣裳時抱着跟他／她同樣裝束的小熊，可愛程度爆燈！

Bearly Budton老闆娘湯欣琪（Lillian）本來是個全職媽媽，2007年第二個小朋友出生後創立幼兒服裝生意，事業高峰時其品牌在大百貨公司更設有專櫃。後來網購浪潮掩至，香港零售業小店受到不少打擊，Lillian決定轉型，2017年再次創立另一品牌Bearly Budton，一間專做小朋友衣服及玩具熊的本地工場。「現今市場趨向個性化，我想做一些別人沒有的貨品。記得小時候姑姐在工廠用布頭布尾縫了一隻小熊給我，我珍而重之，到哪裏也帶着它。及後又有一次我和媽媽閒聊時，她提到把我滿月時的一件衣服保存至今，我倆頓時回憶滿滿。這兩件事連結起來，使我想到要做一套小熊跟衣服的配搭，便成了這個品牌。」

Bearly Budton是百分百本地製作，客人可以在網上與客服溝通，揀選布款、布料、裙子或男童衫褲款式，甚至一些個人化的細節部分如腰帶、鈕扣；小熊方面則會以相同布款製作，但仍可添加繡字及飾物等配搭，小熊更可附肩帶及扣子，讓孩子們可以當小手袋背着，或者扣在他們的小背包上，讓他們隨時隨地帶着自己的小熊上街。如客人有時間，還可預約到Show Room親自在樣辦中選擇布款及衣服款式，務求選擇到最合心水為止。

■INFO

Bearly Budton

網址︰www.bearlybudton.com

facebook︰「Bearly Budton」專頁

查詢︰6908 0201

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

相關字詞﹕食買玩 體驗試用 童裝 聖誕禮物 個人化

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