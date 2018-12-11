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聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌

【明報專訊】聖誕節又怎少得聖誕劇。有劇團在聖誕檔期，以各式各樣文具作為合家歡音樂劇的主角，例如擦膠、原子筆、鉛芯筆、鉛筆、毛筆，連愈來愈少見的沙膠也會重出江湖，大小朋友肯定都有共鳴！原來這套音樂劇的創作意念來自校園欺凌，但到底與文具有何關係呢？

文︰李祖怡

小朋友的筆袋像個神奇百寶袋，裝有各式各樣的文具，陪伴他們上學去。偶爾會發現一支筆、一個擦膠無故失蹤數天，然後突然出現。一路青空劇團製作，即將在聖誕上演的親子音樂劇《擦擦奇俠》，便是以文具做主角。導演邱頌偉表示，每款文具都有不同的特點，正如小朋友一樣，各自有各自的個性。文具是其中一樣在學校常見的物品，小朋友經常接觸得到，劇本以文具做主角，相信觀眾會更易投入於劇中。劇中主線是沙膠因不被小主人重用而失蹤，其他的文具朋友展開搜索行動，並決定深入「梳化底城」，與觀眾一同尋找沙膠的下落。

互相揶揄 帶來傷害

邱頌偉稱，這套音樂劇的創作意念是來自校園欺凌，「一路青空的兒童劇一向比較另類，社會性較強，不以童話作切入點。與編劇構思題材時，希望大人和小朋友都有共同想像，然後我們想到bully（欺凌）的題材。我們從前都經歷過，而現在社會亦有網上欺凌的情况」。

《擦擦奇俠》主要角色除了沙膠「沙沙」，還有擦紙膠「擦擦」、原子筆「阿Ben」、鉛芯筆公主及鉛筆大哥。邱頌偉透露，「故事中的文具會互相揶揄，好像我們在社會、學校的相處模式，有些人覺得『串』對方無傷大雅，當事人還嘻嘻哈哈，但對他來說可能已是一種傷害」。而在角色造型上，他希望給予觀眾「人」的感覺，所以不會穿上公仔模型服飾，但會以漫畫化人物表達，「戲劇是一種metaphor（隱喻），如果太直白，觀眾不會投入……要有些距離，由他們想像」。

每人都有特性 不可相比

邱頌偉又認為，如果直接由一眾小朋友飾演欺凌者，故事會變得太直接，觀眾缺乏思考和想像空間，所以透過一眾文具角色點出主題，「這套劇想帶出每個人都有他的特性，不需要去學第二個人。他是鉛筆、她是擦膠，兩者沒有可比較性。

很多家長都會拿小朋友比較，但到底知不知道他們有何長處？如果小朋友知道自己有什麼長處，再朝向這方面發展，便不會埋沒了自己的天分。就正如劇中的沙膠『沙沙』，在現實裏沙膠愈來愈少人用，沙沙出走是為了找自己的用處，找一個合適的主人」。

除了沙膠「沙沙」的遭遇與現實相似，在角色性格方面，亦與真實文具的特性扣連，如鉛芯筆沒有鉛芯，筆管內就空空如也，因此鉛芯筆公主設計成需要被愛的特質。不過，文具款式五花八門，到底劇組是怎樣挑選角色？飾演擦紙膠「擦擦」的歐珮瑩，同時為劇團藝術總監，她表示在選擇文具角色時，會考慮它們在現實中的特質，「鉛筆與擦膠總是一對，你有鉛筆可以書寫，寫錯了的話，擦膠可以幫到你，但只有擦膠，它便沒有用。大家要互相付出，才可發揮特性」。

互相付出才可發揮作用

歐珮瑩又認為欺凌很多時是出於非我族類的想法，「文具與文具之間沒有身體上的欺凌，但可能言語上會傷害到對方。故事中的沙沙覺得被人欺負，覺得大家都不喜歡他、看不起他，於是就離開了群體」。她希望透過《擦擦奇俠》不同特色的文具，讓大朋友、小朋友反思，其實每個人都有自己的長短處，可以包容彼此的不同。

場外活動

文具捐贈 分享快樂

一路青空邀請「銀の文房具」合作，演出期間設有捐贈箱，向觀眾收集二手文具，透過「銀の文房具」的「文具銀行」，把這些文具分享給香港或落後地區的有需要人士。家長和小朋友既可欣賞表演，又可以過一個有意義的聖誕節！

另外，場外有新舊文具展板，介紹不同文具的冷知識，例如文具的功能和形態變遷。劇團藝術總監歐珮瑩希望為觀眾帶來一個完整的觀劇經驗，「劇前體驗能讓觀眾帶着一個興奮的心情欣賞之後的演出」。

■INFO

《擦擦奇俠》

日期及時間︰

•12月23及30日上午11:00

•12月22、23、25、26、29、30日下午3:00

•12月25、26、28、29日晚上7:45

地點︰沙田大會堂文娛廳

票價︰$280

主辦︰一路青空

購票︰城市售票網

查詢︰2111 5999

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

相關字詞﹕一路青空 擦擦奇俠 音樂劇 聖誕節 放假去哪兒 食買玩

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