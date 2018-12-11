經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕

【明報專訊】大件事，有人正計劃偷走聖誕！環球影片與照明娛樂 （Illumination Entertainment）製作的動畫電影《聖誕怪怪傑》（The Grinch），講述獨來獨往、說話尖酸刻薄的格林傑，受不了濃厚的節日氣氛，為了讓耳根清淨，他決定要偷走這個一年一度的大日子！他喬裝成聖誕老人，帶着扮成鹿仔的狗狗朋友麥斯，四處偷走聖誕裝飾和禮物。途中他遇上一個期待聖誕節兼渴望見到聖誕老人的小女孩仙迪蘿，她的熱情能否融化冷漠的格林傑，令他不再偷走聖誕？