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Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

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經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕

【明報專訊】大件事，有人正計劃偷走聖誕！環球影片與照明娛樂 （Illumination Entertainment）製作的動畫電影《聖誕怪怪傑》（The Grinch），講述獨來獨往、說話尖酸刻薄的格林傑，受不了濃厚的節日氣氛，為了讓耳根清淨，他決定要偷走這個一年一度的大日子！他喬裝成聖誕老人，帶着扮成鹿仔的狗狗朋友麥斯，四處偷走聖誕裝飾和禮物。途中他遇上一個期待聖誕節兼渴望見到聖誕老人的小女孩仙迪蘿，她的熱情能否融化冷漠的格林傑，令他不再偷走聖誕？

胡事改編自蘇斯博士的經典夢幻故事，粵語配音版由黃子華傳神聲演格林傑，英語版則由《奇異博士》班尼狄甘巴貝治聲演，來偷走大家的聖誕！

■《聖誕怪怪傑》（The Grinch）

上映日期：12月27日，12月24日起設優先場

版本：2D、3D 粵、英語配音版本

特別優先場（2D粵語配音版）

日期：12月22日（周六）

時間：早上10:45

地點：嘉禾黃埔戲院（4院）

備註：不設劃位，先到先得

■送聖誕怪怪傑優先場戲票

環球影業Universal Pictures送出20張《聖誕怪怪傑》12月22日優先場（2D粵語配音版）戲票予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲戲票4張。有興趣的讀者請於12月12日（明日）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至ymngan@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：《聖誕怪怪傑》粵語配音版由誰聲演格林傑？

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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