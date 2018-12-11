暢遊港島南區「童話國度」

此外，顧客凡於ac消費滿$200或$400，憑最多兩張不同商舖之即日有效發票，可換領「Messy Desk記事簿」或「Messy Desk環保布袋」，禮品數量有限先到先得。而即日至12月26日前逢周六、日及公眾假期，商場特設童夢彩繪互動世界及3D繪圖筆工作坊，讓大小朋友一起體驗藝術共創的樂趣。

■ac × Messy Desk聖誕童夢樂園

日期：即日至2019年1月2日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：香港仔南寧街香港仔中心

查詢：2553 0860

■送Messy Desk記事簿及環保布袋

香港仔中心送出「Messy Desk記事簿」及「Messy Desk環保布袋」各10份給《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第220期]