暢遊港島南區「童話國度」

【明報專訊】今個聖誕，位於香港仔中心的ac伙拍了本地插畫師Messy Desk，將原創藝術滲入港島南區地標和文化特色，創作出色彩繽紛、滿載歡欣的聖誕「童夢樂園」。大家可以在童話般的國度裏暢遊港島南區，包括漁民生活、海鮮舫、天后古廟、避風塘、漁船、魚類批發市場等。在Messy Desk藝術廊中，牆上圖案原來暗藏小遊戲，憑ac任何即日消費發票，挑戰遊戲問題，有機會獲得精美禮物。
此外，顧客凡於ac消費滿$200或$400，憑最多兩張不同商舖之即日有效發票，可換領「Messy Desk記事簿」或「Messy Desk環保布袋」，禮品數量有限先到先得。而即日至12月26日前逢周六、日及公眾假期，商場特設童夢彩繪互動世界及3D繪圖筆工作坊，讓大小朋友一起體驗藝術共創的樂趣。
■ac × Messy Desk聖誕童夢樂園
日期：即日至2019年1月2日
時間：中午12:00至晚上8:00
地點：香港仔南寧街香港仔中心
查詢：2553 0860
■送Messy Desk記事簿及環保布袋
香港仔中心送出「Messy Desk記事簿」及「Messy Desk環保布袋」各10份給《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。
[Happy PaMa 教得樂 第220期]