副刊
Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

暢遊港島南區「童話國度」

【明報專訊】今個聖誕，位於香港仔中心的ac伙拍了本地插畫師Messy Desk，將原創藝術滲入港島南區地標和文化特色，創作出色彩繽紛、滿載歡欣的聖誕「童夢樂園」。大家可以在童話般的國度裏暢遊港島南區，包括漁民生活、海鮮舫、天后古廟、避風塘、漁船、魚類批發市場等。在Messy Desk藝術廊中，牆上圖案原來暗藏小遊戲，憑ac任何即日消費發票，挑戰遊戲問題，有機會獲得精美禮物。

此外，顧客凡於ac消費滿$200或$400，憑最多兩張不同商舖之即日有效發票，可換領「Messy Desk記事簿」或「Messy Desk環保布袋」，禮品數量有限先到先得。而即日至12月26日前逢周六、日及公眾假期，商場特設童夢彩繪互動世界及3D繪圖筆工作坊，讓大小朋友一起體驗藝術共創的樂趣。

■ac × Messy Desk聖誕童夢樂園

日期：即日至2019年1月2日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：香港仔南寧街香港仔中心

查詢：2553 0860

■送Messy Desk記事簿及環保布袋

香港仔中心送出「Messy Desk記事簿」及「Messy Desk環保布袋」各10份給《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月18日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

上 / 下一篇新聞

揭開煲仔飯完美絕「焦」
揭開煲仔飯完美絕「焦」
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
柏架山藏香港第一吊車
柏架山藏香港第一吊車
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
換季執櫃 捲衫收納大法
換季執櫃 捲衫收納大法
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
校服展覽 見證教育模式變遷
校服展覽 見證教育模式變遷
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
孩子畫作製純銀首飾
孩子畫作製純銀首飾
創作專屬圖案 印製心水禮物
創作專屬圖案 印製心水禮物
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
音樂起跑線：感嘆號弟弟
音樂起跑線：感嘆號弟弟
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
辣媽CEO：六封道歉信
辣媽CEO：六封道歉信
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋