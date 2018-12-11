精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目

■編織難忘聖誕

富豪九龍酒店今年以冬日歡樂奇「織」為主題，除了推出節日自助餐、詩歌獻唱、慈善編織活動，在聖誕及除夕期間更安排魔術表演、小丑扭氣球及人臉彩繪活動，與大人小孩同度暖意洋溢的聖誕新年，製造難忘回憶。

自助晚餐時段供應時令海鮮凍盤，另有多款刺身壽司如海膽、帶子、油甘魚等，再品嘗焗帆立貝伴火炙海膽，配上荷蘭醬烤焗而成。場內亦有不少應節甜品，例如聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、紅絲絨芝士軟心蛋糕、抹茶朱古力心太軟等，充滿濃厚的節日氣氛。

富豪九龍酒店雅廊咖啡室

節日自助午餐

日期：12月24至26、31日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$368起，3至11歲$268起，另收加一服務費

平安夜及聖誕日海鮮自助晚餐

日期：12月24、25日

時間：晚上6:00至8:00（首輪）；晚上8:30至10:30（次輪）

價錢：成人$698起，3至11歲$428起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月26、31日及1月1日

時間：晚上6:30至9:30（禮物日）；晚上7:00至11:30（除夕）；晚上6:30至9:30（元旦）

價錢：成人$648起，3至11歲$398起，另收加一服務費

地址：尖沙嘴麼地道71號

富豪九龍酒店

查詢及訂座：2313 8718

■海鮮燒烤美食好滋味

皇家太平洋酒店柏景餐廳的聖誕大餐主打海鮮及燒烤美饌，包括世界各地美食及海鮮如鱈場蟹腳、龍蝦鉗、開邊龍蝦、黃金海虎蝦等，還有聖誕節不可或缺的火雞，當中的燒火雞釀臘味栗子糯米飯糅合傳統與創意，令人食指大動。其他燒烤美食亦不容錯過，如火焰皇冠羊架及烤原條美國牛肉眼配約克布甸。

說到小朋友最愛的甜品，怎少得精緻的聖誕樹頭蛋糕、聖誕牛油蛋糕及曲奇、暖牛油麵包布甸等，還有多款Mövenpick雪糕。吃飽後，一家大細更可欣賞節慶精彩節目，例如合唱團報佳音、聖誕老人派禮物、小丑扭氣球等，定能盡興而歸。

皇家太平洋酒店柏景餐廳

節日自助午餐

日期：12月24至31日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$298起，3至11歲$228起，另收加一服務費

平安夜、聖誕日及除夕自助晚餐

日期：12月24、25及31日

時間：晚上6:00至8:00 (首輪)；晚上8:30至11:00 (次輪)

價錢：成人$698起，3至11歲$458起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月26至30日及1月1日

時間：晚上6:00至9:30

價錢：成人$638起，3至11歲$388起，另收加一服務費

地址：尖沙嘴廣東道33號中港城

皇家太平洋酒店

查詢及訂座：2738 2322

■吃掉童話故事

今個聖誕假期，帝京酒店再次以童話故事為靈感，提供多款胡桃夾子、花仙子、薑餅人聖誕主題美食，有一系列美食以合桃及火雞作主打，單看賣相已令大小朋友垂涎三尺。另有兩款即開生蠔、雞油菌甘栗鴨肉釀火雞、特濃芝士龍蝦汁火炙波士頓龍蝦、核桃栗子燉花膠等美味佳餚。自助晚餐推出帆立貝刺身，即點即切，還有三文魚、八爪魚、吞拿魚等。

此外多款聖誕角色甜品如胡桃夾子大頭造型的朱古力樹頭蛋糕，大人和小朋友也會喜歡。其中勇者之冠冕：雜莓意式芝士慕絲蛋糕同時於帝京餅店發售，以意大利芝士慕絲、凍乾雜莓粒、海綿蛋糕、雜莓杏仁蛋糕及牛油忌廉製成。聖誕自助晚餐亦會每周輪流供應薑餅人、Mövenpick雪糕、DIY乳酪雪糕、牛奶布甸、即煎班戟、蜜瓜包伴雪糕等甜品。

帝京酒店花月庭

平安夜自助午餐

日期：12月24日

時間：上午11:30至下午2:00 (首輪)；下午2:30至5:00 (次輪)

價錢：成人$348起，3至11歲$308起，另收加一服務費

節日自助午餐

日期：12月25、26日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$375起，3至11歲$285起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月24至26、31日

時間：下午5:30至晚上8:00（首輪）；晚上8:30至11:00（次輪）

價錢：成人＄748起，3至11歲＄548起，另收加一服務費

註：12月26日成人淨價$518，小童淨價$348

元旦自助晚餐

日期：1月1日

時間：晚上6:00至11:00（全時段）；下午5:45至晚上8:15（首輪）；晚上8:30至11:00（次輪）

價錢：成人$528起，3至11歲$348起，另收加一服務費

地址：九龍太子道西193號帝京酒店

查詢及訂座：2622 6154

[Happy PaMa 教得樂 第220期]