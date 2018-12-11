副刊
Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目

【明報專訊】坊間聖誕大餐選擇非常多，讓我們精選其中幾間酒店推出的主題美食，看看當中有沒有爸媽們的心水？

■編織難忘聖誕

富豪九龍酒店今年以冬日歡樂奇「織」為主題，除了推出節日自助餐、詩歌獻唱、慈善編織活動，在聖誕及除夕期間更安排魔術表演、小丑扭氣球及人臉彩繪活動，與大人小孩同度暖意洋溢的聖誕新年，製造難忘回憶。

自助晚餐時段供應時令海鮮凍盤，另有多款刺身壽司如海膽、帶子、油甘魚等，再品嘗焗帆立貝伴火炙海膽，配上荷蘭醬烤焗而成。場內亦有不少應節甜品，例如聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、紅絲絨芝士軟心蛋糕、抹茶朱古力心太軟等，充滿濃厚的節日氣氛。

富豪九龍酒店雅廊咖啡室

節日自助午餐

日期：12月24至26、31日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$368起，3至11歲$268起，另收加一服務費

平安夜及聖誕日海鮮自助晚餐

日期：12月24、25日

時間：晚上6:00至8:00（首輪）；晚上8:30至10:30（次輪）

價錢：成人$698起，3至11歲$428起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月26、31日及1月1日

時間：晚上6:30至9:30（禮物日）；晚上7:00至11:30（除夕）；晚上6:30至9:30（元旦）

價錢：成人$648起，3至11歲$398起，另收加一服務費

地址：尖沙嘴麼地道71號

富豪九龍酒店

查詢及訂座：2313 8718

■海鮮燒烤美食好滋味

皇家太平洋酒店柏景餐廳的聖誕大餐主打海鮮及燒烤美饌，包括世界各地美食及海鮮如鱈場蟹腳、龍蝦鉗、開邊龍蝦、黃金海虎蝦等，還有聖誕節不可或缺的火雞，當中的燒火雞釀臘味栗子糯米飯糅合傳統與創意，令人食指大動。其他燒烤美食亦不容錯過，如火焰皇冠羊架及烤原條美國牛肉眼配約克布甸。

說到小朋友最愛的甜品，怎少得精緻的聖誕樹頭蛋糕、聖誕牛油蛋糕及曲奇、暖牛油麵包布甸等，還有多款Mövenpick雪糕。吃飽後，一家大細更可欣賞節慶精彩節目，例如合唱團報佳音、聖誕老人派禮物、小丑扭氣球等，定能盡興而歸。

皇家太平洋酒店柏景餐廳

節日自助午餐

日期：12月24至31日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$298起，3至11歲$228起，另收加一服務費

平安夜、聖誕日及除夕自助晚餐

日期：12月24、25及31日

時間：晚上6:00至8:00 (首輪)；晚上8:30至11:00 (次輪)

價錢：成人$698起，3至11歲$458起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月26至30日及1月1日

時間：晚上6:00至9:30

價錢：成人$638起，3至11歲$388起，另收加一服務費

地址：尖沙嘴廣東道33號中港城

皇家太平洋酒店

查詢及訂座：2738 2322

■吃掉童話故事

今個聖誕假期，帝京酒店再次以童話故事為靈感，提供多款胡桃夾子、花仙子、薑餅人聖誕主題美食，有一系列美食以合桃及火雞作主打，單看賣相已令大小朋友垂涎三尺。另有兩款即開生蠔、雞油菌甘栗鴨肉釀火雞、特濃芝士龍蝦汁火炙波士頓龍蝦、核桃栗子燉花膠等美味佳餚。自助晚餐推出帆立貝刺身，即點即切，還有三文魚、八爪魚、吞拿魚等。

此外多款聖誕角色甜品如胡桃夾子大頭造型的朱古力樹頭蛋糕，大人和小朋友也會喜歡。其中勇者之冠冕：雜莓意式芝士慕絲蛋糕同時於帝京餅店發售，以意大利芝士慕絲、凍乾雜莓粒、海綿蛋糕、雜莓杏仁蛋糕及牛油忌廉製成。聖誕自助晚餐亦會每周輪流供應薑餅人、Mövenpick雪糕、DIY乳酪雪糕、牛奶布甸、即煎班戟、蜜瓜包伴雪糕等甜品。

帝京酒店花月庭

平安夜自助午餐

日期：12月24日

時間：上午11:30至下午2:00 (首輪)；下午2:30至5:00 (次輪)

價錢：成人$348起，3至11歲$308起，另收加一服務費

節日自助午餐

日期：12月25、26日及1月1日

時間：中午12:00至下午2:30

價錢：成人$375起，3至11歲$285起，另收加一服務費

節日自助晚餐

日期：12月24至26、31日

時間：下午5:30至晚上8:00（首輪）；晚上8:30至11:00（次輪）

價錢：成人＄748起，3至11歲＄548起，另收加一服務費

註：12月26日成人淨價$518，小童淨價$348

元旦自助晚餐

日期：1月1日

時間：晚上6:00至11:00（全時段）；下午5:45至晚上8:15（首輪）；晚上8:30至11:00（次輪）

價錢：成人$528起，3至11歲$348起，另收加一服務費

地址：九龍太子道西193號帝京酒店

查詢及訂座：2622 6154

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

上 / 下一篇新聞

揭開煲仔飯完美絕「焦」
揭開煲仔飯完美絕「焦」
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
柏架山藏香港第一吊車
柏架山藏香港第一吊車
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
換季執櫃 捲衫收納大法
換季執櫃 捲衫收納大法
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
校服展覽 見證教育模式變遷
校服展覽 見證教育模式變遷
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
暢遊港島南區「童話國度」
暢遊港島南區「童話國度」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
孩子畫作製純銀首飾
孩子畫作製純銀首飾
創作專屬圖案 印製心水禮物
創作專屬圖案 印製心水禮物
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
音樂起跑線：感嘆號弟弟
音樂起跑線：感嘆號弟弟
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
辣媽CEO：六封道歉信
辣媽CEO：六封道歉信
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋