本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！

早前訪問一位媽媽，替兒子買了萬多元人民幣的英語課程，由外籍老師透過視像教學，可即時溝通。她邊說邊拿起手機，打開教學錄像來示範。這種教學手法令我想起在大型「名師」補習社，由於學生太多，要透過視像直播課堂。學生如果想看到導師真人，除了要繳交學費，還得早點排隊入課室；遲來的同學只能抬頭看電視直播，當然談不上教學互動。想收費便宜一點？那就選購導師的教學光碟。

基層家庭的小朋友，基本如買校服、書簿費已可能是家庭的龐大開支，未必負擔得起買電腦、補充練習、補習班或課餘活動的費用，他們是否注定是輸家？窮小子就沒有「贏」的機會？

我認為答案當然是否定的，只是大家把「贏」定得太狹窄，人生倘若有80年，讀書只不過約佔四分之一時間，成功或失敗不是單單由學業成績來定義。現世代愈來愈多「高分低能」的孩子出現，默書滿分、考試成績好，但欠缺自理能力、不擅長社交、情緒失控，究竟是贏？是輸？

「贏」不在朝夕，更不在起跑線。父母究竟希望孩子未來的人生怎樣過？今天測驗科科100分，就能保證他日事業有成嗎？孩子有沒有自己的夢想？是否主動、積極、樂觀面對人生？遇上逆境，能否迎難而上？人生路上有沒有良朋益友結伴同行？我相信，孩子積極、樂觀、善良、有禮貌、有責任，人生路上不會輸。這些特質，不用花大錢，也不論貧富，只需日常生活中父母以身作則，為孩子做良好示範。

文：李祖怡

[Happy PaMa 教得樂 第220期]