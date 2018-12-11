副刊
Happy PaMa 教得樂 第220期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

本周Focus．採訪手記﹕為贏起跑線 豪花過萬上視像教學！

【明報專訊】現代父母，為了令孩子贏在起跑線，不惜工本。基層學子，無財無勢，是否注定是大輸家？

早前訪問一位媽媽，替兒子買了萬多元人民幣的英語課程，由外籍老師透過視像教學，可即時溝通。她邊說邊拿起手機，打開教學錄像來示範。這種教學手法令我想起在大型「名師」補習社，由於學生太多，要透過視像直播課堂。學生如果想看到導師真人，除了要繳交學費，還得早點排隊入課室；遲來的同學只能抬頭看電視直播，當然談不上教學互動。想收費便宜一點？那就選購導師的教學光碟。

基層家庭的小朋友，基本如買校服、書簿費已可能是家庭的龐大開支，未必負擔得起買電腦、補充練習、補習班或課餘活動的費用，他們是否注定是輸家？窮小子就沒有「贏」的機會？

我認為答案當然是否定的，只是大家把「贏」定得太狹窄，人生倘若有80年，讀書只不過約佔四分之一時間，成功或失敗不是單單由學業成績來定義。現世代愈來愈多「高分低能」的孩子出現，默書滿分、考試成績好，但欠缺自理能力、不擅長社交、情緒失控，究竟是贏？是輸？

「贏」不在朝夕，更不在起跑線。父母究竟希望孩子未來的人生怎樣過？今天測驗科科100分，就能保證他日事業有成嗎？孩子有沒有自己的夢想？是否主動、積極、樂觀面對人生？遇上逆境，能否迎難而上？人生路上有沒有良朋益友結伴同行？我相信，孩子積極、樂觀、善良、有禮貌、有責任，人生路上不會輸。這些特質，不用花大錢，也不論貧富，只需日常生活中父母以身作則，為孩子做良好示範。

文：李祖怡

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

上 / 下一篇新聞

揭開煲仔飯完美絕「焦」
揭開煲仔飯完美絕「焦」
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
酒店名煲：90°轉煲法 烘出五星級飯焦
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
後記：「問題」女生——發現香港人比想像中溫暖
柏架山藏香港第一吊車
柏架山藏香港第一吊車
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
相約老地方：紅磚石屋成香港生態寶庫
換季執櫃 捲衫收納大法
換季執櫃 捲衫收納大法
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通．理盧幼慈：過分保護 偷走孩子學習機會
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
活動推介﹕善養孩子改變世界 家長組織教湊仔
校服展覽 見證教育模式變遷
校服展覽 見證教育模式變遷
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
好去處﹕柏靈頓伴你度佳節 大玩大食 抱熊入夢
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
精選美食﹕歎自助餐 欣賞精彩節目
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
家家有禮：嘗新口味棉花糖 過甜蜜蜜聖誕
暢遊港島南區「童話國度」
暢遊港島南區「童話國度」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
家家有禮：派對好玩意 大富翁「跳住玩」
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
經典改編：怪怪傑跳上銀幕偷走聖誕
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
聖誕劇場：音樂劇上演沙膠失蹤記 文具奇俠「擦走」校園欺凌
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
送禮佳品：多一點心思 多一點驚喜 度身訂做貼心聖誕禮物
孩子畫作製純銀首飾
孩子畫作製純銀首飾
創作專屬圖案 印製心水禮物
創作專屬圖案 印製心水禮物
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
家家有禮：飛天小女警空降 為聖誕Power Up!
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
Melody穿梭銅鑼灣報佳音
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
企鵝北極熊帶領 遊南北極地
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
校園筆陣．心靈富足：關於家長的十個現象
音樂起跑線：感嘆號弟弟
音樂起跑線：感嘆號弟弟
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
小學雞媽媽：學生自殺的「十二味藥方」
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半職爸爸：與孩子共讀《鬼太郎》
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
半個瑞典人：小學雞出走驚魂
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
教大GPS：一條村教養，路上不孤單
辣媽CEO：六封道歉信
辣媽CEO：六封道歉信
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋
論盡教育：電子教學是甩皮甩骨的雞肋