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Happy PaMa 教得樂 第220期

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親子溝通﹕專家教你分析MBTI 了解孩子性格 教得其法

【明報專訊】親子間之所以經常發生衝突，除了因為溝通不得其法，彼此性格不同，也可能是導致「火星撞地球」的原因之一。

「性格是天生的，無分對錯，但假如親子間的性格是南轅北轍，家長又不能接受孩子的局限和弱點時，那就容易產生摩擦，破壞彼此關係。」註冊社工兼心理輔導員李翠賢（Charlotte）說。

她指出，家長很多時都傾向用自以為好的方法教導小朋友，卻不知道，自己之所以做得到，其實是因為性格使然，但其他人不一定有相同的性格或特質。「一個性格內向兼屬感官型（S型，詳見右表）的媽媽，天生做事就是心細如塵、注重細節的；相反，一個外向兼直覺型（N型）的小朋友，往往是創意十足，但就比較粗枝大葉。如果媽媽硬要用她做事的方式套落孩子身上，小朋友做不到之餘，媽媽又會因孩子達不到她的期望而感到失望，甚至憤怒。」

求同存異 親子融洽

因此，想親子間融洽相處，首要是先認識自己，再了解對方，然後求同存異、互相配合、互補不足。她表示，現時有不同的評測工具，可幫助大家了解性格傾向，其中源自心理學大師榮格（Carl G.Jung）的MBTI （Myers-Briggs Type Indicator），從四個層面，包括心理動力的流向（外向型或內向型）、認識外在世界的方法（感官型或直覺型）、做決定的方法（思考型或感受型）、生活方式和處事態度（決斷型或左思右想型）來分析一個人的性格傾向及特質。

「MBTI每個層面都包含兩種相對的態度傾向，繼而組合出16種性格類型，最後可找出最主導一個人思考、行為、感受的性格特質。」Charlotte補充， 按MBTI 的理論， 每一個人都會受「S」、「N」、「T」、「F」其中一個性格特質影響最深。受「S」主導的人，實事求事；受「N」主導的人，很多鬼主意；受「T」主導的人，強調理性； 受「F」主導的人，為人感性。因此，家長不妨瞄準孩子的特質來多加稱讚；反之，他所缺欠的，就應抱持接納和包容的態度。

■知多啲

瞄準孩子特質稱讚

Charlotte表示，針對「S」型、「N」型、「T」型、和「F」型的孩子，各有不同的讚賞角度，她舉例︰

「S」型 實事求事

．你的勞作做得很好啊！你怎樣做的？

．你很細心，做事很有條理

．我知道你一定花了很多時間、心思來做好這件事情的

「N」型 多鬼主意

．你很有創意，又有遠見，又聰明

．你提議的方法真棒！

．你這麼多主意，麻煩你幫我想想法子吖！

「T」型 強調理性

．你頭腦真清醒，能如此冷靜解決問題

．你的分析很有道理，很有參考價值

．全靠你的提醒，我才不會受騙

「F」型 為人感性

．我欣賞你對人的關心和重視

．我欣賞你對人的需要很敏銳

．我欣賞你肯為人付出

◆MBTI性格特徵（表）

◆16種性格類型（表）

[Happy PaMa 教得樂 第220期]

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