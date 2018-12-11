曾麗瑜赴法國學手藝 刺繡結合時尚 一針一線忘憂

去年，曾麗瑜（Lilian）和舊同學兼舊同事時裝設計師許業朗，一起開創了YLY Studio，YL是業朗，LY是麗瑜。但這個本地時裝品牌和一貫的很不同，他們會繡花，也會編織和探索衣服的傳統手藝，所以他們的時裝系列不是跟着地球轉，而是跟着他們的手藝轉。

他們的工作室在黃竹坑工業區，地點聽起來有點偏，但其實出了港鐵站過一條馬路繞一條小街，就到一座毫不像工廈叫W50的新穎建築。「 我初時也擔心，工作室在黃竹坑，會否有人嫌遠不來上刺繡班？」YLY地方約三四百平方呎，每周都有刺繡班，儼如一個小小刺繡工房，Lilian當導師，學生大概要上5天課才可完成一件作品。這天，Lilian在工作室一邊做法式刺繡，一邊跟記者說：「後來發覺想學的人是不怕遠的，來的不僅有OL，還有法醫、護士、教師……幾多歲？老少也有。真是什麼人也有。」

就是沒有大叔吧？「有！我在法國上刺繡課時，就有同學是個叔叔，也有畫家，還有很多年輕人。歐洲對刺繡的概念很不同，他們有刺繡師的職業，但在香港，若你說是做刺繡的，人家就叫你刺繡姐姐（師傅或工人）。」說實話，刺繡（不計十字繡）實在與香港久違了，亦難以找到傳授或設計刺繡的手藝工房。對比香港，法國大叔又為何跑到刺繡學院上法式刺繡呢？

Lilian和「叔叔」同班學習的刺繡工房，是聞名國際有百多年歷史的Ecole Lesage。前往一家工藝和視野都棒的刺繡學校學習，是Lilian多年的夢想，這個時裝設計師出身的刺繡學生，在畢業後還寄出大堆信件，尋找實習機會。Lilian初時想，機會是否太渺茫？法國有名的刺繡工房都把實習位留給本地人吧！怎麼會給一個香港人？後來，位於里昂的高級訂製工房Elisabeth Gasbarre Roulleau回覆了她，她在那刺繡工房當了數月實習生，無收入，只是每天來來回回做着高級刺繡。

為學藝每天走數小時路

Lilian和一些留學生不同，出發前，她一邊要給爸媽家用，她是3姊妹中的大姊，另一邊要儲蓄學費。「在法國，我和一起來學法文的香港朋友，每天限定自己只花10歐元，但若果我們每天坐車早上去學法文，下午去刺繡學校，就會用掉五六歐元……」於是，刺繡姑娘每天走路去兩個地方，苦心學藝，一天走上數小時路。

成為刺繡老師其實也如夢似幻。「我是個不愛說很多話的人，真的沒法想像自己當老師，現在當上刺繡導師，很開心也很意想不到。」10年前，她還在理大時裝設計學系主修針織，就開始對刺繡和衣服的手藝感到好奇，但那時只是探索階段，到畢業後當上時裝設計師，有機會接觸演唱會的演出服裝，令她對法式刺繡更着迷，到巴黎讀刺繡之前，她已買了法式刺繡鈎針學習。

她對刺繡雖然有濃厚興趣，但當時還未知道路是如何走，是玩玩算數？拜師學藝當徒弟？還是放下面前薄有成就的工作，到歐洲進入正統的刺繡學院？她在香港時裝設計師Johanna Ho的團隊當設計師有五六年，一直很喜歡，曾參與莫文蔚和陳奕迅演唱會服裝設計。「工作很好玩，我記得上班第二天就叫我去替客人度身，我話『吓，度身？』入房才發現是莫文蔚。在香港很多大公司都只給你兩個星期出一個設計，是好sad的！但在Johanna那裏，會給我們很多時間develop設計，用什麼物料、什麼圖案，可能我在她那兒學的東西比大學還要多。」

有份好玩的工，離開去讀書，是否很難抉擇？「有時，你不知自己會怎樣走下去，人總有迷惘時，不要擔心迷惘，走着，摸着，你總會找到自己，找到要走的路。」她找過英國的刺繡學院，感到刺繡很美，但較法國傳統，而法國刺繡無論在顏色和設計，都有着法國人別具一格的氣質。

「刺繡是生活一部分」

Lilian給記者介紹「繡花針」，卻不是一般的針，而是鈎，叫luneville，小鈎針在布底把線勾上來形成微細的小圈，鎖着繡的花和珠，繡得快很多，有趣的是繡着的一面其實是底，反過來才是完成的作品，所以底面都一樣漂亮。「法式刺繡和中式刺繡很不同，中國刺繡着重絲繡，多是花鳥蟲魚，繡得逼真，很細緻也很漂亮；但法式的繡布質料和繡材很廣闊，有立體感和視覺層次感，把珠片、水晶、羽毛甚至不同質感的亮片繡進布料。我的叔叔同學，就把螺絲帽繡進布裏，圖案很靚。」

那LY和YL又在現代衣服加了什麼手工藝？他們第一個系列叫Project A，玩的手工藝是鎖鏈針步（chain stitch），以不同物料織成交叉鎖鏈索，融入衣服細節，令衣服更有層次感。今年他們的Project B，則玩針織和巴洛克風格。「刺繡除了是漂亮的傳統工藝，我和拍檔就是想把衣服手藝結合好玩的時裝，但刺繡也是一個快樂的手藝，你知道嗎，當你一針一針繡時，人會很放鬆……我的叔叔同學，他把螺絲帽繡布釘在一張沙發上。刺繡，對叔叔來說，只是生活的一部分。」

這也是Lilian的夢想，夢想香港也有刺繡生活的文化，最好也有刺繡工房。「最好就是大學時裝設計課程，也有刺繡課。」或許走着走着，香港真的有刺繡工房，正如現在黃竹坑已有了這片小天地。享受手藝的樂趣，刺繡猶如繁忙生活中的一株忘憂草。

■給香港的話

「自己是三十歲人，才去當學生上刺繡班，如今生活裏很快樂的一件事，是我當上了刺繡老師。想跟年輕人講，生活總有迷惘的時候，你就走着走着，不要擔心迷惘，走着，摸着，你總會找到自己，找到要走的路。」

■Profile

曾麗瑜（Lilian）

時裝設計師、刺繡師及導師。2017年與香港設計師許業朗（Matt Hui）共同創立YLY Studio，集品牌、衣服手藝及刺繡工作坊於一身，二人均是手藝高手，Lilian主打法式刺繡及繡花，Matt則是打毛線和針繡。計劃每一系列設計結合一種服裝手藝，希望人們記起衣服與手藝的傳統。曾任職香港設計師Johanna Ho公司的首席設計師。因熱愛刺繡，近年放下工作，跑去巴黎Ecole Lesage刺繡學校當學生，獲專業高訂繡花師資格。喜歡行山和手工藝。在剛過去的中環大館本地時裝音樂匯演「JUXTAPOSED Fashion x Music 2018」之「時裝．視覺．展」，YLY為參展設計師之一。展覽作品主要以新技術呈現，顯示時尚與生活的密不可分。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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