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控制數量：有入須有出 衣櫃七成滿

【明報專訊】收納衣物的最大困難是空間不足，還是衣物太多？身為美國專業整理師協會會員、曾協助約100個香港家庭執屋的雜物管理諮詢師譚穎橙，見識過很多客人衣櫃的可怕情况。「打開櫃門後有衣物跌出，或關門時被衣物阻礙，都說明衫褲數量過多。她印象中最深刻是有客人擁有近百件打底背心；而最惡劣的衣櫃是發霉和有蟲蛀。」以下是她分享執拾衣物的流程。

為客人整理衣物前，她必先執行日本雜物管理諮詢師山下英子的「斷捨離」法則——捨棄多餘的東西。「首先我會把客人所有衣物拿出來，鼓勵對方把有破損、橡筋鬆弛及不會再穿的棄置。」她教客人視衣櫃如倉庫，要時常認真地點算。「有入無出必定會逼爆，故每當買一件新衫，便要即時決定捨棄衣櫃中一件舊衫。」

當掌握衣物的款式和數量，便可規劃擺放位置。她建議先把衣物按季節分類，放進不同籃子後才放在衣櫃的層板上。「目前是秋冬，放厚衣的籃子可擺在櫃門附近，而放夏天衣物的籃子便放在衣櫃較入位置。來年換季時，便把擺放不同季節衣物的籃子調位。」此外，籃子款式需統一，但可用不同顏色以便分類。 「不少人每次購買不同款式、大小的收納箱或籃子，這很浪費空間。」另外，放在抽屜的衣物可摺得立體一點。「如摺成書籍一樣，朝同一方向排列會較易取出。」此外，嬰兒和幼童的衣物大小不一，難一併整齊擺放，可盡量摺疊成同一大小的長方體，再放進收納箱中。

她說控制數量才是收納衣物的王道，但擁有多少才適合？她說視乎衣櫃有多少空間，但不能塞滿。按照山下英子的建議，有櫃門的收納空間極限是七成滿，原因是要保留足夠空間讓使用者尋找和取出。

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