換季執櫃 捲衫收納大法

摺衫方法千變萬化，重點是了解如何避免損害衣物並節省空間，以下兩名家務專家分享摺衫和收納衣物的實用貼士。

貼士1：桌上鋪平對齊前後幅

常見時裝店售貨員把衣物鋪在胸前摺疊，難道這個摺衫方法最有效？任教家務助理課程超過20年的僱員再培訓局「家務助理基礎證書」課程導師計福明表示，「他們貪方便才這樣做，如此很難摺得整齊，桌子或牀才是合適的平台」。很多人的摺衫效果不理想，原因是沒有把衣物鋪平，未對齊前幅和後幅的布料。而對折時又太心急，沒有把布料拉直。很多人未能準確訂立「摺位」，解決辦法是先用手掌做出「手刀」形狀，在預計位置上輕壓一下，之後對折會較容易。

貼士2：珠片熨畫向內

時裝店為吸引客人，衣服摺疊後必定會把有圖案或釘上飾物的一面向上展示。但這些摺法，收納時容易被勾爛或刮花。「家居用的摺法剛好相反，珠片和熨畫應盡量避免外露，如摺長袖衫時，可把兩隻衣袖交叉覆蓋在珠片或熨畫上，然後才摺疊。」摺疊時盡量把摺痕位置避開熨畫；若避無可避，也切勿太大力壓住摺痕。

對折衣物難免產生摺痕，尤其是毛衣。他推介超簡單的捲摺方法，先把衣物攤平，然後從衫腳開始向上捲成長條狀，才放進衣櫃或收納箱。「捲摺方法不會破壞衣服纖維，效果比對折好，攤開後不會留下摺痕，從衣櫃或抽屜取出時不易散開。」摺疊Ｔ恤，他也有個小貼士：把Ｔ恤左右對折後，衫腳會形成一個「口袋」，摺好後將衫頭套進便不易散開。

貼士3：摺疊次數愈少愈好

摺衫原則是摺疊次數愈少愈好，而褲子一般經左右對折後，不宜摺疊超過三次。首先拉上拉鏈並整理好褲袋，特別要留意褲骨的位置。一般把褲子攤平後左右對折便可摺疊，但西褲褲骨位於褲管前方，很多人熨褲前未能準確對齊。「只要抽起西褲靠近鈕扣的『耳仔』位置（即皮帶環），即可輕易找出由『耳仔』下方延伸至褲腳的褲骨。」不過，計福明說西褲摺痕難消退，尤其是絨面或薄身的女裝西褲，應盡量用衣架懸掛。

貼士4：用真空袋留一成空間

「若衣物有殘留清潔劑，可能會令衣物變黃。每逢換季時，可用清水把乾淨衣物過水一次，徹底風乾後才放入衣櫃或收納箱。如沒有時間把乾淨衫過水一次，也要稍整理衣物外形才放入衣櫃，可用直立式蒸氣熨斗熨。」有人喜歡收納前先把衣服晾曬，計福明說在陽光下曬衫有助殺菌，但要適可而止，因過長時間暴曬有可能令衣物變色。他又提醒使用真空衣物壓縮袋時，要在袋中保留約一成空間，而且每年要「解放」一次，以防變形。「尤其是羽絨，羽毛壓縮超過一年會黏在一起並失去彈性。」此外，把衣物放進收納箱時要分門別類，輕身、有珠片或易破損的衣物放面，厚重耐磨的如牛仔褲放底。

貼士5：廁紙包裝袋變收納袋

除了衣櫃和收納箱，還有不少好用的收納工具，甚至可廢物利用。任教家務助理課程超過20年的仁愛堂家務助理導師梁瑞堂說，羽絨等厚衣也可捲摺，但因捲好後容易散開，可放入10卷裝的廁紙包裝膠袋，再用膠紙封好袋口，而薄身的衣物，捲摺後可放入用完即棄的雨傘膠袋中包裹，以防散開。「旅行把厚衣放入行李箱前，也可用這方法包裝。」

很多人覺得用衣架掛褲浪費空間，梁瑞堂推介一款多重褲子掛架。「這款掛架可掛四至五條褲，既省空間又可防止弄縐。」由於褲頭較褲腳重，不要把掛竿放置褲子頭尾的正中間，要注意平衡。此外，絲巾和皮帶可掛在衣櫃門的橫竿，領呔則使用呔架。

鐵線衣架價廉又輕便，但不適宜掛外套。「因外套有一定重量，若長時間用鐵線衣架懸掛，肩膀位置會起角，而使用厚身及有軟墊的衣架，可防止留下掛痕。」為節省空間，不少人會把多件衣服一件疊一件的掛在同一個衣架上。而較企理的方法，是把長袖或厚重的衣物，疊在短袖或輕薄衣物的外面。

貼士6：勿忘防蟲防潮

梁瑞堂說很多人忽略防蟲和防潮，建議可在衣櫃中擺放樟木珠防蟲，但不宜隨處放。「可把二至三粒樟木珠放進舊絲襪中，在衣櫃每個角落放一包。由於香港天氣潮濕，切記在衣櫃內放置防潮包。當收納上一季衣物前，可先懸掛在抽濕機上方，抽濕後才放進衣櫃。

摺衫和掛衫都不難學習，以上兩名專家都異口同聲說，當明白原理後只要多練習便能熟能生巧。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

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